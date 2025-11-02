Emprego em alta em Americana; veja + 517 vagas

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 517 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO
Açougueiro – Sem Experiência 2
Ajudante de Eletricista – Com Experiência 2
Ajudante de Embalador – Sem Experiência 3
Ajudante de Encanador – Sem Experiência 1
Ajudante de Jardinagem – Sem Experiência 3
Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 2
Alimentador de linha de Produção – Sem Experiência 7
Analista de Suporte Computacional – Com Experiência 1
Assistente Administrativo –Sem Experiência 1
Atendente de Balcão – Sem Experiência 3
Atendente de Loja – Com Experiência 8
Atendente de Lojas e Mercado – Sem Experiência 25
Atendente de Mesa – Com Experiência 4
Atendente de Padaria – Sem Experiência 1
Atendente de Restaurante – Com Experiência 4
Auxiliar Administrativo – Com Experiência 3
Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1
Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência – temporário 1
Auxiliar de Confecção – Com Experiência 1
Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 7
Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 8
Auxiliar de Estoque – Com Experiência 2
Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 5
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 47
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 8
Auxiliar de Manutenção elétrica e Hidráulica – Com Experiência 1
Auxiliar de Operações de Logística – Com Experiência 10
Balconista – Sem Experiência 17
Balconista de Frios – Sem Experiência 2
Barman – Sem Experiência 5
Camareira de Hotel – Sem Experiência 3
Carregador e Descarregador de Caminhões – Sem Experiência 2
Chefe de Bartender – Sem Experiência 1
Chefe de Limpeza – Com Experiência 4
Chopeiro – Com Experiência 6
Churrasqueiro – Sem Experiência 2
Consultor de Vendas – Com Experiência 10
Consultor de Vendas – Sem Experiência 4
Coordenador de Obras – Com Experiência – Temporário 1
Costureira – Com Experiência 15
Cozinheiro – Com Experiência 1
Cumim – Sem Experiência 6
Desenhista Projetista – Com Experiência 1
Eletricista de Instalações – Com Experiência 5
Encanador – Com Experiência 2
Estoquista – Com Experiência 4
Estoquista – Sem Experiência 2
Faxineiro – Sem Experiência 2
Fiscal de Prevenção de Perdas – Com Experiência 7
Garçom – Sem Experiência 1
Gerente Comercial – Sem Experiência 1
Jardineiro – Com Experiência 5
Lavador de Veículos – Com Experiência 6
Lavador de Veículos – Sem Experiência 3
Letristas de Veículos de Máquinas Operatrizes – Com Experiência 1
Mecânico de Manutenção e Instalação – Sem Experiência 2
Mecânico Diesel – Com Experiência 2
Modelista de Roupa – Com Experiência 1
Montador – Com Experiência 1
Motorista – Com Experiência 1
Motorista de Caminhão – Com Experiência 2
Motorista Entregador – Sem Experiência 1
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações – Sem Experiência 8
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações – Com Experiência 11
Operador de Acabamentos – Sem Experiência 1
Operador de Caixa – Com Experiência 4
Operador de Caixa – Sem Experiência 20
Operador de Caixa PCD – Sem Experiência 1
Operador de Câmera Frias – Sem Experiência 3
Operador de Eletromecânica – Com Experiência 1
Operador de Empilhadeira – Com Experiência 2
Operador de Loja – Com Experiência 4
Operador de Máquinas – Com Experiência 2
Operador de Roçadeira – Sem Experiência 1
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo – Com Experiência 15
Operador de Trator De lâminas – Com Experiência 3
Operador Polivalente da Indústria Têxtil – Sem Experiência 1
Pedreiro – Com Experiência – Temporário 2
Pintor – Com Experiência – Temporário 8
Pintor Eletrostático – Com Experiência 1
Promotor de Vendas – Sem Experiência 5
Recepcionista Secretária – Com Experiência 1
Repositor de Mercadorias – Sem Experiência 7
Revisor de Tecidos – Com Experiência 2
Servente de Limpeza – Com Experiência 4
Servente de Limpeza – Sem Experiência 15
Servente de Obras – Com Experiência – Temporário 2
Soldador – Sem Experiência 1
Subchefe de Cozinha –Com Experiência 1
Subgerente de Restaurante – Com Experiência 4
Supervisor de Caixas e Bilheteiros – Sem Experiência 5
Tecelão – Com Experiência 2
Técnico de Comunicação de Dados – Com Experiência 12
Técnico de Edificações – Com Experiência- Temporário 2
Técnico de Manutenção Elétrica – Com Experiência – 2
Técnico do Mobiliário – Sem Experiência 1
Técnico em Atendimento e Vendas – Com Experiência 2
Técnico em Automação Industrial – Com Experiência 1
Técnico em Mecatrônica – Com Experiência 1
Técnico Mecânico – Sem Experiência 1
Torneiro Mecânico – Com Experiência 1
Vendedor Interno – Com Experiência 24
Vendedor Interno – Sem Experiência 5
Vigia – Sem Experiência 1
Zelador de Edifício –Com Experiência 1
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 15
Arco Comércio e Varejo 1
Arco Logística 4
Arco Produção 2
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 17
Estágio de Moda 1
Estágio em Comunicação 1
Estágio em Engenharias 4
Estágio para Ensino Médio 10
Americana registra saldo positivo de 1.586 empregos de janeiro a setembro deste ano
O saldo de empregos gerados em Americana entre janeiro e setembro deste ano é de 1.586 postos formais de trabalho. O número consta no relatório do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgado nesta quinta-feira (30). Ao todo, foram 36.417 contratações e 34.831 desligamentos no período.
“O número de empregos este ano é bastante positivo e demonstra que Americana tem uma economia pujante e que os empreendedores não deixaram de contratar mão de obra para seus negócios”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.
Segundo ele, o saldo positivo demonstra que os esforços da administração municipal para estabelecer políticas públicas que atraíssem empresas para a cidade e auxiliassem aquelas já instaladas por aqui foram bem-sucedidos.
Ações como investimentos na desburocratização do processo de aprovação de projetos e abertura de empregos, além de programas de capacitação profissional para geração de emprego e renda, sempre estiveram no escopo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e contribuíram para o resultado.
O relatório do Caged mostra, ainda, que Americana teve saldo positivo de 88 empregos no mês de setembro, com 4.054 admissões e 3.966 demissões.