Emprego em alta em Americana; veja + 517 vagas

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 517 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO

Açougueiro – Sem Experiência 2

Ajudante de Eletricista – Com Experiência 2

Ajudante de Embalador – Sem Experiência 3

Ajudante de Encanador – Sem Experiência 1

Ajudante de Jardinagem – Sem Experiência 3

Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 2

Alimentador de linha de Produção – Sem Experiência 7

Analista de Suporte Computacional – Com Experiência 1

Assistente Administrativo –Sem Experiência 1

Atendente de Balcão – Sem Experiência 3

Atendente de Loja – Com Experiência 8

Atendente de Lojas e Mercado – Sem Experiência 25

Atendente de Mesa – Com Experiência 4

Atendente de Padaria – Sem Experiência 1

Atendente de Restaurante – Com Experiência 4

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 3

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência – temporário 1

Auxiliar de Confecção – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 7

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 8

Auxiliar de Estoque – Com Experiência 2

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 5

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 47

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 8

Auxiliar de Manutenção elétrica e Hidráulica – Com Experiência 1

Auxiliar de Operações de Logística – Com Experiência 10

Balconista – Sem Experiência 17

Balconista de Frios – Sem Experiência 2

Barman – Sem Experiência 5

Camareira de Hotel – Sem Experiência 3

Carregador e Descarregador de Caminhões – Sem Experiência 2

Chefe de Bartender – Sem Experiência 1

Chefe de Limpeza – Com Experiência 4

Chopeiro – Com Experiência 6

Churrasqueiro – Sem Experiência 2

Consultor de Vendas – Com Experiência 10

Consultor de Vendas – Sem Experiência 4

Coordenador de Obras – Com Experiência – Temporário 1

Costureira – Com Experiência 15

Cozinheiro – Com Experiência 1

Cumim – Sem Experiência 6

Desenhista Projetista – Com Experiência 1

Eletricista de Instalações – Com Experiência 5

Encanador – Com Experiência 2

Estoquista – Com Experiência 4

Estoquista – Sem Experiência 2

Faxineiro – Sem Experiência 2

Fiscal de Prevenção de Perdas – Com Experiência 7

Garçom – Sem Experiência 1

Gerente Comercial – Sem Experiência 1

Jardineiro – Com Experiência 5

Lavador de Veículos – Com Experiência 6

Lavador de Veículos – Sem Experiência 3

Letristas de Veículos de Máquinas Operatrizes – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção e Instalação – Sem Experiência 2

Mecânico Diesel – Com Experiência 2

Modelista de Roupa – Com Experiência 1

Montador – Com Experiência 1

Motorista – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 2

Motorista Entregador – Sem Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações – Sem Experiência 8

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações – Com Experiência 11

Operador de Acabamentos – Sem Experiência 1

Operador de Caixa – Com Experiência 4

Operador de Caixa – Sem Experiência 20

Operador de Caixa PCD – Sem Experiência 1

Operador de Câmera Frias – Sem Experiência 3

Operador de Eletromecânica – Com Experiência 1

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 2

Operador de Loja – Com Experiência 4

Operador de Máquinas – Com Experiência 2

Operador de Roçadeira – Sem Experiência 1

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo – Com Experiência 15

Operador de Trator De lâminas – Com Experiência 3

Operador Polivalente da Indústria Têxtil – Sem Experiência 1

Pedreiro – Com Experiência – Temporário 2

Pintor – Com Experiência – Temporário 8

Pintor Eletrostático – Com Experiência 1

Promotor de Vendas – Sem Experiência 5

Recepcionista Secretária – Com Experiência 1

Repositor de Mercadorias – Sem Experiência 7

Revisor de Tecidos – Com Experiência 2

Servente de Limpeza – Com Experiência 4

Servente de Limpeza – Sem Experiência 15

Servente de Obras – Com Experiência – Temporário 2

Soldador – Sem Experiência 1

Subchefe de Cozinha –Com Experiência 1

Subgerente de Restaurante – Com Experiência 4

Supervisor de Caixas e Bilheteiros – Sem Experiência 5

Tecelão – Com Experiência 2

Técnico de Comunicação de Dados – Com Experiência 12

Técnico de Edificações – Com Experiência- Temporário 2

Técnico de Manutenção Elétrica – Com Experiência – 2

Técnico do Mobiliário – Sem Experiência 1

Técnico em Atendimento e Vendas – Com Experiência 2

Técnico em Automação Industrial – Com Experiência 1

Técnico em Mecatrônica – Com Experiência 1

Técnico Mecânico – Sem Experiência 1

Torneiro Mecânico – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 24

Vendedor Interno – Sem Experiência 5

Vigia – Sem Experiência 1

Zelador de Edifício –Com Experiência 1

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 15

Arco Comércio e Varejo 1

Arco Logística 4

Arco Produção 2

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 17

Estágio de Moda 1

Estágio em Comunicação 1

Estágio em Engenharias 4

Estágio para Ensino Médio 10

Americana registra saldo positivo de 1.586 empregos de janeiro a setembro deste ano

O saldo de empregos gerados em Americana entre janeiro e setembro deste ano é de 1.586 postos formais de trabalho. O número consta no relatório do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgado nesta quinta-feira (30). Ao todo, foram 36.417 contratações e 34.831 desligamentos no período.

“O número de empregos este ano é bastante positivo e demonstra que Americana tem uma economia pujante e que os empreendedores não deixaram de contratar mão de obra para seus negócios”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Segundo ele, o saldo positivo demonstra que os esforços da administração municipal para estabelecer políticas públicas que atraíssem empresas para a cidade e auxiliassem aquelas já instaladas por aqui foram bem-sucedidos.

Ações como investimentos na desburocratização do processo de aprovação de projetos e abertura de empregos, além de programas de capacitação profissional para geração de emprego e renda, sempre estiveram no escopo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e contribuíram para o resultado.

O relatório do Caged mostra, ainda, que Americana teve saldo positivo de 88 empregos no mês de setembro, com 4.054 admissões e 3.966 demissões.