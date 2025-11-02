O Palmeiras foi a Caxias do Sul e bateu o Juventude por 2 a 0 na noite deste domingo e recuperou a liderança do campeonato brasileiro.
O Verdão foi a 65 pontos e voltou a ter 1 ponto de frente sobre o novo arquirrival Flamengo. Além da luta pelo título, as duas equipes vão ter o choque final em Lima no Peru na final da Libertadores 2025.
Bruno Rodrigues abriu o placar aos 24′ do primeiro tempo. Felipe Anderson fechou a régua aos 16′ da segunda etapa.
Palmeiras no Brasileirão
O líder do Brasileirão volta a jogar contra Paulistas na quinta e no domingo.
Na quinta, será o clássico contra o Santos em jogo atrasado.
Já no domingo, o adversário é a surpresa do campeonato, o Mirassol.
