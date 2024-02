Fátima Bernardes deixa Globo depois de 37 anos

Fátima Bernardes deixa cast da Globo depois de 37 anos

Fátima Bernardes não tem contrato renovado com a Globo e deixa a emissora após 37 anos. A jornalista e apresentadora passará a trabalhar por obra, ou seja, contrato por programas específicos.

Agora, ela trabalhará por contrato por obra, voltando à Globo apenas para projetos específicos. Seu último trabalho na emissora foi o #TheVoiceBrasil, cancelado após 12 edições, e seu programa no canal GNT, #AssimComoAGente, não terá nova temporada.

Musa da Gaviões, Francine Carvalho faz ‘day spa’ antes do desfile: “nada de correria”

Enquanto rainhas e musas do Carnaval correm no dia do desfile, acertando os últimos detalhes e conferindo suas fantasias, Francine Carvalho reserva um momento de puro relax para encarar a avenida.

Musa da Gaviões da Fiel, ela aposta em ‘day spa’ antes do desfile. A loira fica 24h em uma clínica de estética e no hotel ao lado do Sambódromo para receber massagens, procedimentos estéticos e mimos.

Há 6 anos, Francine trocou o corre-corre pelo momento de descanso. O spa se tornou sagrado para ela no dia do desfile. Pela manhã, café da manhã saudável com frutas frescas e suco natural.

Depois, a musa começa seu ritual com escalda pés e reflexologia. Tudo sob os cuidados da esteticista e massoterapeuta Fátima Vieira, que prepara cada protocolo e cuida de todos os detalhes. Na sequência, massagens e mais procedimentos estéticos.

“É o momento de me desligar de tudo, de relaxar e estar bem para brilhar na avenida. Não tenho mais aquela preocupação de ver a fantasia no dia, de conferir minha sandália, de pensar na maquiagem e em como vou chegar na concentração. Tenho uma equipe comigo que me ajuda em tudo. Aprendi a me programar, a conferir tudo com antecedência”.

Para desfilar em São Paulo, Francine mobiliza 12 profissionais, incluindo sua massoterapeuta, que fica à disposição dela. Durante todo o dia do desfile, a musa faz drenagem linfática e facial, massagem modeladora, banho de lua para descolorir os pelinhos e massagem relaxante, que encerra o ‘day spa’.

“E esse momento de autocuidado é durante todo o ano. Toda semana tem um dia de spa, inclusive depois do desfile quando vem toda aquela tensão das notas e do resultado da escola. Não é só vaidade, é bem-estar físico e mental. Antes, o Carnaval era estresse e correria, hoje é muito mais leve e prazeroso. Me sinto renovada, com mais energia, mais feliz e relaxada para dar o meu melhor”.

Fotos: Luis Felipe / Edu Graboski / Divulgação

