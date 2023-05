Fecha a conta. Rota Cervejeira reúne 15 mil

Garçon. Fecha a conta.

Dois dias de evento, quinze (15) mil pessoas presentes e mais de 10 mil litros de cerveja artesanal comercializados fizeram da Rota Cervejeira Americana 2023 um sucesso.

Com entrada franca, o público compareceu em peso ao Centro de Cultura e Lazer (CCL) no último fim de semana, para curtir as atrações musicais e gastronômicas do encontro, realizado no sábado e domingo pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e apoio do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) e da Região Turística Bem Viver.

Dez cervejarias artesanais de Americana e região participaram do evento, comercializando, ao todo, mais de 10 mil litros de cerveja nos dois dias, conforme balanço divulgado pelo Polo Cervejeiro da RMC.

Além disso, 10 estabelecimentos gastronômicos comercializaram seus produtos durante as 21 horas do evento, que contou ainda com sete apresentações musicais.

O rock foi a estrela principal da programação musical da Rota Cervejeira, que teve ainda shows de viola pantaneira, folk, blues, pop rock e até baião. As crianças também se divertiram no espaço kids da JoyToys, com monitores e brinquedos infláveis.

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi compareceram ao CCL nos dois dias. “Quero agradecer todos os americanenses que participaram desta grande festa. Foi muito gostoso ver as famílias se divertindo e aproveitando a gastronomia de Americana. Preparamos o evento com muito carinho para que todos se sentissem acolhidos”, declarou o prefeito.

Odir destacou o senso de coletividade dos participantes. “O público está de parabéns, foi uma festa tranquila, com a presença de pessoas de todas as idades curtindo as atrações preparadas pela Secretaria de Cultura e Turismo”, disse.

A secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, agradeceu a adesão das famílias, inclusive de outras cidades.

“A Rota Cervejeira Americana 2023 foi um verdadeiro sucesso de público e crítica. Foram muitos elogios, muita energia positiva e muitas horas de diversão e cultura para todos os gostos. Os empreendedores locais estão de parabéns pela forma como atenderam os presentes, Americana se consagra com este evento no roteiro turístico e gastronômico do Estado de São Paulo”, destacou.

