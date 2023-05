Americana registra queda nos índices de criminalidade

Criminalidade. Com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o Portal Novo Momento apurou, que entre os primeiros 90 dias de 2023, houve, por exemplo, uma redução no total de furtos, roubos e homicídios em Americana.

Ao mesmo tempo, ocorreu um aumento no número de veículos recuperados, prisões e até na apreensão de armas.

Furtos de veículos: 2022 – 292 / 2023 – 229

Veículos recuperados: 2022 – 72 / 2023 -147

Homicídios: 2022 – 4 / 2023 – 1

Roubos: 2022 – 77 / 2023 – 69

Furtos: 2022 – 573 / 2023 – 516

Prisões: 2022 – 208 / 2023 – 284

