Ponto de caminhões ‘abandonado’ na Av Bandeirantes é derrubado

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana iniciou, nesta segunda-feira (22), a demolição de uma construção deteriorada no antigo ponto de caminhões, localizado na Avenida Bandeirantes.

A retirada atende ao pedido da Secretaria de Meio de Ambiente de Americana, que proibiu o uso do local, às margens do Ribeirão Quilombo, por ser uma Área de Preservação Permanente (APP).

“Além de ser uma APP, o ponto estava abandonado. A limpeza do local também vai gerar mais segurança aos munícipes e proteção ao meio ambiente”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, o local receberá o plantio de árvores nativas. “Durante toda a extensão das margens do Ribeirão Quilombo estamos fazendo a recomposição e o replantio com as espécies corretas, com árvores do bioma da Mata Atlântica-Cerrado, que é o bioma de Americana. São ações que estamos administrando junto às empresas que têm que fazer o compromisso ambiental, por meio de ações mitigatórias”, disse.

