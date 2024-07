A Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PC do B e PV fez sua convenção na manhã deste domingo em Americana.

Os partidos confirmaram o apoio à candidatura da ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT) à prefeita.

O grupo tem hoje a vereadora Juliana Soares (PT) mas espera eleger até 3 nomes na eleição deste ano.

Forças da Federação

A maior aposta do grupo este ano para aumentar a bancada é o comando do país agora com o presidente Lula. Votos de legenda e o uso da imagem do petista deve fortalecer o grupo.

Os principais nomes do grupo este ano devem ser, além de Juliana, o presidente do PT Eduardo Coienca, a ex-vereadora Lurdinha Ginetti e o jovem Álvaro Augusto.

No PCdoB, vão tentar beliscar uma vaga na Câmara o sindicalista Claudemir Alves e Cris da Unegro.

