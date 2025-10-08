Feira Ameriart com tema Outubro Rosa será sábado em Americana

Leia + sobre diversão e arte

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove no sábado (11) uma edição especial da Feira Ameriart no Centro de Cultura e Lazer (CCL). O evento terá como tema o Outubro Rosa e contará com a participação de aproximadamente 30 artesãos da cidade. A Ameriart acontece das 10h às 15h, com entrada gratuita. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo.

A feira apresenta uma diversidade de produtos feitos à mão, como bordados, pinturas, peças em madeira, vidro decorado, arranjos florais, sabonetes artesanais, crochê, acessórios de moda e artigos religiosos, além de outras opções criativas para presentear, decorar a casa e para uso pessoal.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, “a Ameriart é uma oportunidade de valorizar o talento local e adquirir peças únicas e especiais, ideais para decoração, presentes ou uso próprio”.

A feira ocorre mensalmente no CCL, que também abriga a Casa do Artesão, onde é possível comprar produtos artesanais de terça a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados, das 9h às 14h.

Artistas e artesãos interessados em expor nas próximas edições da Ameriart podem obter mais informações junto à Secretaria de Cultura e Turismo, pelo telefone (19) 3408-4800 ou pelo e-mail [email protected].

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP