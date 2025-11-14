Feira Animal “É o Bicho” em SBO: shows, atrações e ações de conscientização

A 4ª edição da Feira Animal “É o Bicho” será realizada no domingo, 23 de novembro, a partir das 9h, na Praça Fioravante Furlan, no Jardim Mollon (em frente à Paróquia São João Batista). O evento promete um dia repleto de atividades, música e conscientização sobre a causa animal, com entrada gratuita e atrações para todas as idades.

A programação contará com três shows, de Guilherme Rosário, Gustavo Fernandes e Gabriel Ferreira, além da apresentação do Canil da Guarda Civil Municipal, que mostrará o trabalho de treinamento e obediência dos cães da corporação.

O público também poderá acompanhar a palestra do terapeuta Airton Siqueira, abordando o comportamento canino e oferecendo dicas práticas para melhorar a convivência entre tutores e animais. Outro destaque é a orientação sobre a importância das abelhas, com o Meliponário Cheiro de Mel, reforçando a mensagem de preservação ambiental.

Durante todo o dia, haverá feira de adoção de animais, feira do livro, feira de artesanato, praça de alimentação e brinquedos para as crianças. Mais de 100 lojistas e expositores estarão presentes, todos apoiadores da causa animal e comprometidos com o bem-estar dos pets e a conscientização sobre a posse responsável.

A Feira Animal “É o Bicho” é uma realização da Fofocando Propaganda, com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

