Último Feirão Casa Paulista do ano chega à Santa Bárbara neste sábado (15)

Evento do Governo de São Paulo, em parceria com a construtora MRV, acontece em 15 de novembro e oferece oportunidades para quem deseja começar 2026 com o sonho da conquista do seu imóvel

Leia + sobre economia, emprego e mercado

No dia 15 de novembro, Santa Bárbara D’Oeste recebe a última edição do ano do Feirão Casa Paulista. A ação será realizada das 9h às 17h na loja da MRV, na Avenida São Paulo, nº 564, no Cidade Nova 2.A iniciativa representa uma oportunidade concreta para famílias que desejam iniciar 2026 com mais segurança e estabilidade por meio da conquista do seu imóvel.

A última oportunidade do ano reúne os programas Casa Paulista, do Governo do Estado de São Paulo, e Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, em uma ação integrada. Juntos, eles podem oferecer até R$ 68 mil em subsídios. Além disso, o feirão traz condições especiais de parcelamento da entrada, tornando o acesso à moradia ainda mais viável para famílias de baixa e média renda.

Para Cleber Augusto, gestor comercial da MRV na região, a iniciativa contribui para aproximar muitas famílias da realização do sonho da casa própria. “É uma oportunidade de começar o próximo ano realizando o sonho da compra do seu imóvel em andamento, aproveitando os incentivos dos programas habitacionais e condições especiais que tornam o processo mais acessível. Serão disponibilizadas cerca de 110 unidades, nos empreendimentos Alameda das Andorinhas e Autenticità, todos com excelente localização, ampla área de lazer e infraestrutura completa”, afirma

Para participar, é necessário apresentar documentos como RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de endereço, carteira de trabalho, últimos holerites, extrato do FGTS e declaração do Imposto de Renda (se declarar). A entrada é gratuita.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP