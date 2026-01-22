Feira de Games Itinerante movimenta o Tivoli Shopping a partir de 6ª-feira

Evento acontece até domingo e reúne apaixonados por games, cultura geek e itens colecionáveis

O Tivoli Shopping recebe entre sexta-feira e domingo (dias 23 a 25) uma nova edição da Feira de Games Itinerante, atração que promete movimentar o shopping e atrair fãs de games, consoles, cultura geek e universo retrô.

O evento, conhecido principalmente por sua tradicional troca de jogos e consoles, além da ampla variedade de produtos disponíveis para venda, acontece em frente ao Restaurante Coco Bambu.

A Feira de Games foi criada em 2013 com objetivo de ser um evento de gamer para gamer, buscando valorizar a cultura dos jogos, o colecionismo e a troca justa entre apaixonados por esse universo.

Sob a responsabilidade de Tarsis Gabriel, a iniciativa se consolidou e, em 2023, o evento ganhou o Brasil em formato itinerante, idealizado e coordenado por Eder Küster, levando a atração para diferentes cidades e centros comerciais.

Já nesse formato itinerante, a Feira de Games foi realizada pela primeira vez no Tivoli em maio do ano passado. O evento leva a diferentes regiões um acervo incrível de jogos novos e retrô, consoles clássicos, action figures, quadros temáticos, HQs, acessórios geek e, claro, o destaque que dá nome ao evento: a tradicional troca de games.

Feira

A Feira é composta por lojas especializadas e reconhecidas, como Games Action, Exk Cards e Games, Baú de Jogos e Games, Pororó Games Clássicos, entre outras, oferecendo variedade, qualidade e segurança ao público.

Durante a edição da feira no Tivoli, o público poderá encontrar games novos e retrô, consoles, acessórios, action figures, itens decorativos, artigos geek, além de produtos desenvolvidos por expositores especializados, incluindo a impressão 3D de personagens, que costuma chamar a atenção de crianças, jovens e colecionadores.

A Feira de Games Itinerante é uma oportunidade para quem busca itens diferenciados, raridades e também para quem gosta de trocar experiências, conhecer novidades e reviver clássicos do universo gamer.

“O Tivoli busca oferecer atrações que conversem com diferentes públicos e gerações. A Feira de Games é uma ação que sempre desperta grande interesse e se conecta com o entretenimento, a tecnologia e o lazer, pilares importantes da nossa programação”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Serviço: Feira de Games Itinerante

Data: 23 a 25 de janeiro de 2026

Horários: sexta-feira e sábado, das 10h às 22h | domingo, das 14h às 20h

Local: Em frente ao Restaurante Coco Bambu | Tivoli Shopping

