O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) usou as redes sociais para confirmar que vem candidato à reeleição este ano.

O nome dele está envolvido em uma disputa que envolve os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e grupos mais liberais que vem em Tarcísio alternativa mais forte para fazer o confronto com o favorito candidato presidente Lula.

Fala de Tarcísio nas redes sociais

Sou pré-candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo e irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder.

Qualquer informação diferente desta não passa de especulação. Irei visitar o presidente Bolsonaro, a quem sou e serei grato e leal, na próxima quinta-feira para prestar o meu total apoio e solidariedade.