Feirão Casa Paulista realiza 457 atendimentos durante plantão em Americana

Com apoio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Americana, o Feirão Casa Paulista realizou 457 atendimentos na sede da pasta, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), entre sexta-feira (13) e domingo (15). Até o momento, houve a assinatura de 25 contratos, contemplando as famílias com a aquisição do primeiro imóvel próprio.

Durante o feirão, foram disponibilizadas 199 cartas de crédito, totalizando R$ 2,587 milhões em concessão de créditos imobiliários para famílias com renda de até três salários mínimos, inscritas no Cadastro Habitacional do município. Nesta edição, do feirão foram oferecidas unidades de apartamentos do empreendimento Condomínio Iracema, da Construtora Itajaí, no Jardim da Balsa.

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Interessados

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, destacou a participação expressiva de interessados nos programas habitacionais. “Foram três dias de plantão do feirão, resultando em 25 contratos fechados, três aguardando assinatura e 32 em análise. Também compareceram famílias para realizar o cadastramento nos programas habitacionais, requisito para a participação nos projetos. Parabenizamos as famílias que conquistaram seus imóveis próprios e realizaram um sonho. Agradecemos à Construtora Itajaí e à Secretaria Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo pela parceria nessa ação, que contribuiu para fortalecer a política habitacional do município”, disse Cezaretto.

O Cadastro Habitacional do município está aberto para novas adesões por meio do site: inscricaohabitacao.americana.sp.gov.br. O cadastro também pode ser feito pessoalmente na Secretaria de Habitação (Avenida Brasil,1.293 – Jardim São Paulo), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

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