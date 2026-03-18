Operação prende suspeito com mais de 200 porções de drogas em Hortolândia

Ação da Dise de Americana flagrou movimentação típica de tráfico em ponto conhecido no Jardim Aline

A Polícia Civil, através da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana, realizou na manhã desta quarta-feira (18) a Operação “Jardim Aline”, em Hortolândia. A ação teve como objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas em um ponto já conhecido pela comercialização de entorpecentes, localizado na Rua Dinamarca, no bairro Jardim Aline.

Durante as investigações, os policiais civis obtiveram imagens que mostravam um jovem, de 20 anos, realizando movimentações típicas do tráfico. Segundo a apuração, ele era frequentemente abordado por pessoas que entregavam dinheiro e, em troca, recebiam pequenas porções de drogas retiradas de uma bolsa.

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Ação

Com base nas evidências, foi organizada uma operação para abordagem do suspeito. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido.

Na bolsa utilizada pelo investigado, os agentes encontraram 116 porções de cocaína, 68 pedras de crack, 27 porções de maconha do tipo “Colômbia” e 15 porções de “dry”, algumas já com indicação de valor para venda. Também foram apreendidos R$ 242 em dinheiro.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à sede da Dise de Americana, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial. Após os procedimentos, ele será submetido a exame cautelar e, na sequência, encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerá à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

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