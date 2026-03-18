Observações de Júpiter e de constelações são opções no OMA durante o outono

A chegada do outono na sexta-feira (20) permitirá ao público do Observatório Municipal de Americana (OMA) “Astrônomo Nelson Alberto Soares Travnik”, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo, visualizar o planeta Júpiter e constelações como Órion, Cão Maior, Cão Menor, Leão, Gêmeos e Centauro, entre outras. A variedade de aglomerados estelares e nebulosas promete encantar visitantes durante os meses de março, abril e maio.

As visitas do público ocorrem às quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 21h30, em grupos de até 15 pessoas. A entrada é gratuita, e a visitação deve ser agendada pelo telefone (19) 3408-4800. Em caso de céu encoberto ou chuva, as atividades são automaticamente suspensas. O acesso ao Observatório é feito pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”, localizado na Rua Abrahim Abraham, 400, Parque Residencial Nardini.

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De acordo com o astrônomo Carlos H.A. Andrade, é preciso se apressar. “Neste ano apenas um planeta ainda permanece visível, e por pouco tempo: Júpiter, o gigante gasoso do sistema solar. Apenas a partir de outubro é que Saturno, o mais belo de todos os planetas, voltará a ser visível”, explicou.

A atividade no OMA inclui ainda exposição de telescópios, maquetes e painéis fotográficos. “Além do telescópio principal, um dos mais modernos do país, outros dois telescópios são costumeiramente colocados à disposição do público, que recebe informações diversas sobre os astros em evidência em descontraídas rodadas de bate-papo astronômico”, acrescentou Andrade.

Crianças menores de 5 anos não podem entrar na cúpula do OMA e observam o céu utilizando telescópios externos, instalados no pavimento superior do local.

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