O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre prédio público localizado na Rua Nova Zelândia, no Parque Nações, que funcionava como sede do Lar Batista de Americana.

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De acordo com o parlamentar, moradores do bairro têm reclamado constantemente da situação de abandono do imóvel, que está gerando insegurança e preocupação à população.

Fala Gualter Amado

“É inadmissível que um espaço que já teve função social relevante permaneça sem destinação, tornando-se ponto de vulnerabilidade social e criminalidade, prejudicando diretamente a qualidade de vida da população local. O abandono do espaço demonstra falta de planejamento e respeito com o dinheiro público e com a população”, afirma Gualter.

No requerimento, o parlamentar questiona qual a atual situação jurídica e administrativa do imóvel; se existe planejamento por parte da prefeitura para a reutilização ou destinação do espaço; se existem ações de fiscalização, vigilância ou monitoramento sendo realizadas no local; se a prefeitura tem conhecimento das denúncias de uso irregular do imóvel; quais providências foram adotadas e se existe previsão de limpeza, cercamento ou intervenção emergencial para evitar ocupações e riscos à população.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (24). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.