A capacidade de ensinar máquinas a interpretar imagens, reconhecer padrões e identificar anomalias em ambientes complexos tem impulsionado uma nova geração de aplicações tecnológicas em áreas como segurança digital, finanças, saúde e análise de dados em larga escala.

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Conhecida como visão computacional, essa tecnologia permite que sistemas baseados em Inteligência Artificial analisem imagens e vídeos com um nível de detalhamento que frequentemente supera a percepção humana, ampliando significativamente a capacidade de detectar fraudes, inconsistências e padrões de risco.

Segundo Camilo Girardelli, especialista e membro do IEEE, maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade, a evolução recente dos modelos de IA, especialmente aqueles baseados em deep learning, tem ampliado o alcance dessas aplicações.

“A visão computacional basicamente ensina a máquina a interpretar o mundo visual. Da mesma forma que um bebê aprende a reconhecer rostos e objetos ao longo do desenvolvimento, os algoritmos aprendem a identificar padrões em imagens e vídeos a partir de grandes volumes de dados”, explica. Diferentemente dos sistemas tradicionais de reconhecimento visual, que eram projetados para executar tarefas muito específicas — como leitura de placas de veículos ou identificação de caracteres — os modelos mais recentes conseguem aprender continuamente e se adaptar a novos contextos. “Isso permite que as máquinas identifiquem não apenas objetos, mas também padrões comportamentais, inconsistências visuais e sinais sutis que podem indicar manipulação ou fraude”, detalha o especialista.

Sistemas analisam documentos e imagens pixel por pixel

Esse avanço tem se mostrado especialmente relevante no combate a fraudes financeiras e documentais, um dos campos que mais investem em tecnologias baseadas em visão computacional. Em sistemas de verificação de identidade digital e análise de documentos, algoritmos são capazes de examinar imagens em nível microscópico, detectando alterações que passariam despercebidas ao olho humano.

“Esses sistemas analisam documentos e imagens pixel por pixel, procurando micro inconsistências que indicam manipulação, como diferenças de compressão, sobreposição de camadas ou alterações sutis de textura. Mesmo quando a alteração parece imperceptível para uma pessoa, o algoritmo consegue identificar padrões matemáticos que revelam a adulteração”, afirma Camilo Girardelli.

Além da análise visual, os sistemas atuais também cruzam informações comportamentais para detectar possíveis irregularidades em tempo real. Em transações financeiras, por exemplo, algoritmos conseguem identificar padrões atípicos a partir do histórico de movimentação de um usuário, considerando fatores como horário, localização e valor das operações.

“Quando a inteligência artificial analisa o comportamento histórico de um cliente — como horários de transação, valores médios e locais de acesso — ela consegue identificar rapidamente quando algo foge desse padrão. Esse tipo de análise, que levaria muito tempo para um analista humano, pode ser feito em segundos por sistemas automatizados”, explica.

Embora o avanço dessas tecnologias amplie significativamente a capacidade de prevenção e detecção de fraudes, o especialista ressalta que a evolução da inteligência artificial também cria novos desafios. O aumento da sofisticação de conteúdos manipulados digitalmente, como deepfakes, tem intensificado a corrida tecnológica entre quem desenvolve métodos de fraude e quem trabalha na criação de sistemas capazes de detectá-los. “Existe uma disputa constante entre quem cria métodos de manipulação e quem desenvolve ferramentas para identificá-los. À medida que as técnicas de geração de imagens e vídeos sintéticos evoluem, os sistemas de detecção também precisam evoluir para identificar sinais cada vez mais sutis”, observa.

Além das aplicações em segurança digital e finanças, a visão computacional também avança rapidamente em setores como saúde, educação, indústria e mobilidade urbana. Na área médica, por exemplo, algoritmos já são utilizados para analisar exames e identificar padrões associados a doenças antes mesmo que sintomas se tornem evidentes em métodos diagnósticos tradicionais.

Ao mesmo tempo, o avanço dessas tecnologias também levanta debates importantes sobre ética, privacidade e transparência no uso de sistemas baseados em inteligência artificial. Para Camilo Girardelli, três desafios se destacam nesse debate: os limites entre monitoramento e privacidade, os riscos de viés algorítmico e a chamada “caixa-preta” da inteligência artificial, quando não há transparência suficiente sobre como determinados sistemas tomam decisões.

“A tecnologia avança muito rapidamente, mas a sociedade ainda está aprendendo a lidar com as implicações desse avanço. O grande desafio não é apenas desenvolver sistemas cada vez mais sofisticados, mas garantir que eles sejam utilizados de forma responsável, transparente e alinhada aos valores da sociedade”, conclui.

Sobre o IEEE

O IEEE é a maior organização profissional técnica do mundo e uma instituição beneficente pública dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade. Com suas publicações altamente citadas, conferências, padrões tecnológicos e atividades profissionais e educacionais, o IEEE é uma voz confiável em uma ampla gama de áreas, que vão desde sistemas aeroespaciais, computadores e telecomunicações até engenharia biomédica, energia elétrica e eletrônicos de consumo.