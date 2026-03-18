Os jovens barbarenses João Spada e Thaís Fernandes Aguiar estiveram em evento com a ministra das Mulheres Márcia Lopes e esta semana e apresentaram demandas para a cidade. Eles comandam o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin em Santa Bárbara.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento aconteceu em Hortolândia e nele foram apresentadas propostas voltadas ao enfrentamento da violência doméstica e à promoção da autonomia feminina.

Entre as principais pautas destacou-se a criação de cursos gratuitos de qualificação profissional para mulheres vítimas de violência, com o objetivo de garantir independência financeira e condições reais de recomeço.

Barbarenses pedem Casa da Mulher Brasileira

Além disso, também foi solicitada a implantação de uma unidade da Casa da Mulher Brasileira para a região, equipamento fundamental para o acolhimento, proteção e suporte às mulheres em situação de violência.