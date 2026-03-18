Sábado tem Banda Municipal na Feira Livre do Centro em Nova Odessa

Neste dia 21 a tradicional Feira Livre do Centro recebe atração musical especial a partir das 9h

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A Prefeitura de Nova Odessa realiza neste sábado, dia 21 de março, uma ação inédita para movimentar ainda mais o tradicional roteiro de compras dos novaodessenses. A partir das 9h, a Banda Sinfônica Municipal Prof. Gunars Tiss fará uma apresentação especial no Recinto da Feira Livre, localizado na Rua Anchieta, nº 458, no Centro, ao lado da Escola Estadual João Thienne.

A iniciativa tem como objetivo unir o tradicional comércio de produtos frescos, hortifrúti, artesanato, gastronomia e diversos outros itens com a cultura e o entretenimento, criando um ambiente ainda mais agradável para as famílias que visitam a feira todos os sábados.

“A Feira Livre do Centro é um ponto de encontro importante da nossa cidade e queremos tornar esse espaço cada vez mais vivo e acolhedor. Levar a Banda Municipal para se apresentar lá é uma forma de valorizar nossos talentos e oferecer uma experiência diferente para os frequentadores”, destacou o prefeito de Nova Odessa, Claudio José Schooder, o Leitinho.

A apresentação musical na Feira Livre integra um movimento mais amplo da gestão municipal para ocupar os espaços públicos da cidade com arte e cultura. Recentemente, a Prefeitura lançou o projeto “Banda no Parque”, que leva apresentações do grupo ao público do Parque das Crianças. A Banda também marcou presença no “Folia Kids”, a matinê de Carnaval realizada em fevereiro no mesmo espaço, que reuniu milhares de famílias com marchinhas tradicionais, brinquedos infláveis e distribuição de guloseimas.

A Feira Livre do Centro acontece todos os sábados, das 6h às 12h. A apresentação da Banda Municipal está prevista para começar às 9h, com entrada gratuita.

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