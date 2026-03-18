A ex-primeira dama de Nova Odessa Andrea Souza se tornou esta semana a nova presidente do PL na cidade. A outra novidade é a volta do ex-homem forte do então prefeito Bill Vieira de Souza (2013-2020) Vanderlei Cocato para o time.

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Andrea deve vir candidata este ano. Ela foi crescendo ao longo do ano passado e vai testar o capital político dela, da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL).

A informação foi confirmada ao NM por seu marido, que busca articular dobradinhas fortes na região e deve comandar o projeto para a volta ao poder em 2028. Bill trabalha hoje na prefeitura da vizinha Sumaré. Em 2024, Bill teve quase 11 mil votos para prefeito e ficou em segundo lugar na disputa que teve como vencedor o prefeito Leitinho Schooder (PSD- Reeleição).

Andrea em 2026 e outros nomes

Além de Andrea, outros nomes cotados para a disputa em Nova Odessa. O lançamento de Andrea também pode mexer com o governo Leitinho, que buscaria um nome local para fazer frente à ex-primeira dama.