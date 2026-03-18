O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta terça-feira (17), os trabalhos de pesquisa, localização e correção de vazamentos não aparentes na rede de abastecimento do município. A ação, considerada inédita na cidade, integra o programa DAE em Ação pela Água, dentro da Operação Perda Mínima.

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Os serviços começaram pela região do Jardim da Balsa e, na sequência, irão avançar para bairros atendidos pelo Centro de Reservação do São Roque (CR-8) e também pelo novo Centro de Reservação do Parque Gramado (CR-16).



Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira

a pesquisa ativa de vazamentos é uma das estratégias mais importantes para reduzir perdas no sistema de abastecimento. “Esse trabalho permite identificar vazamentos que muitas vezes permanecem ocultos por longos períodos, sem sinais visíveis na superfície. Ao antecipar esses problemas, conseguimos agir com rapidez, reduzir perdas de água e melhorar a eficiência do sistema de distribuição”, explicou.

A equipe da empresa responsável pelo serviço percorre todas as ruas dos bairros utilizando equipamentos específicos de detecção, como hastes de escuta e geofone, que permitem identificar ruídos característicos de vazamentos ocultos na rede. Durante a operação, são verificados hidrômetros, ramais e trechos da tubulação por meio da escuta técnica.

Quando há indícios de vazamento, a ocorrência é confirmada com o geofone e o ponto é marcado para reparo. Na sequência, outra equipe da própria empresa realiza a intervenção necessária, que pode incluir a substituição completa do ramal com vazamento por meio do Método Não Destrutivo (MND), técnica que reduz a necessidade de abertura de valas e minimiza impactos no pavimento e no trânsito.

De acordo com o contrato, o prazo máximo para a execução do reparo após a identificação do vazamento é de até cinco dias, garantindo maior agilidade na solução dos problemas detectados. Essas ações intensivas de pesquisa de vazamentos serão realizadas em todo o sistema de distribuição do município, que totaliza 1.180 quilômetros de redes de água, além de ramais e padrões de ligação.

O programa DAE em Ação pela Água reúne iniciativas voltadas à redução de perdas, modernização do sistema e fortalecimento da segurança hídrica no município.