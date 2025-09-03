Feirão do Emprego do Americana Shopping oferece mais de 500 vagas no sábado

O Americana Shopping e a Prefeitura de Americana, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), realizam no próximo sábado (6) o Feirão do Emprego, iniciativa que vai oferecer mais de 500 vagas em diversas áreas nas empresas que estão sendo instaladas no local. A ação acontece das 9h às 17h e conta com apoio da FAM (Faculdade de Americana).

Serão disponibilizadas vagas para dezenas de funções e com diferentes níveis de escolaridade, como gerente, auxiliar administrativo, supervisor, consultor de vendas, assistente comercial, assistente de loja, vendedor, atendente, operadora de laser, auxiliar de cozinha, cozinheiro, recepcionista, caixa, monitora, serviços gerais, auxiliar de limpeza, estoquista, garçom, barman, chef, entre várias outras oportunidades.

Oportunidade

“Essa é mais uma grande oportunidade que estamos trazendo para os moradores de Americana. São centenas de vagas em diferentes áreas, com níveis variados de escolaridade, o que amplia as chances para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. O Feirão é fruto de uma importante parceria entre o setor público e privado, que reforça o nosso compromisso em gerar emprego e renda para a população”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Os interessados devem comparecer ao Americana Shopping no sábado, com cópias impressas do currículo atualizado e documentos pessoais. A entrada de veículos e pedestres no local será realizada pela Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 2.370. O Americana Shopping tem previsão de inauguração para o mês de outubro.

“O Feirão é um passo fundamental para conectar as empresas que estão chegando ao Americana Shopping com os talentos da cidade. Queremos que as pessoas encontrem aqui oportunidades reais de crescimento e, ao mesmo tempo, que os lojistas contem com profissionais preparados para atender o público”, ressaltou a gerente de marketing do empreendimento, Marilia Graciela.

