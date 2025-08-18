Dermtok- O crescente alcance de conteúdos de beleza e skincare nas redes sociais, especialmente no TikTok e no Instagram, tem transformado o comportamento de jovens pacientes que chegam ao consultório dermatológico.

O fenômeno, apelidado por especialistas de DermTok, descreve a tendência de adolescentes e jovens adultos que buscam tratamentos e produtos inspirados em vídeos virais, muitas vezes com informações técnicas, exigências específicas e expectativas de resultados rápidos. Para a dermatologista Dra. Carla Vidal, essa nova dinâmica impõe ao médico o desafio de corrigir informações equivocadas e orientar sobre rotinas seguras e eficazes.

Estudos recentes reforçam a preocupação. Pesquisa publicada na revista Pediatrics analisou 100 vídeos populares no TikTok, produzidos por criadores de até 18 anos, e constatou que as rotinas exibiam, em média, 11 ingredientes ativos potencialmente irritantes. Apesar do alto custo mensal — cerca de US$ 168 —, apenas 26% dos vídeos incluíam protetor solar, item essencial recomendado por dermatologistas. Outro levantamento mostrou casos de meninas utilizando até 12 produtos diferentes por rotina diária, com ativos como ácidos, retinoides e esfoliantes agressivos, capazes de causar sensibilidade, dermatite alérgica, reações crônicas e até mesmo doenças cutâneas. A influência desses conteúdos vai além da pele: padrões estéticos irreais e estímulo ao consumismo podem afetar a autoestima e aumentar a ansiedade entre adolescentes.

A confiabilidade da informação também preocupa. Um estudo sobre vídeos relacionados a condições dermatológicas — como acne, eczema, psoríase e rosácea — revelou que apenas 16,8% do conteúdo foi produzido por dermatologistas. Os vídeos de especialistas atingiram 96,8% de confiabilidade, segundo critérios da American Academy of Dermatology, enquanto o restante apresentava informações inconsistentes ou incorretas.

Dermtok e interesse são saudáveis

“É gratificante o interesse dos jovens em cuidar da pele, mas o excesso de produtos não traz mais benefícios — pelo contrário, pode comprometer seriamente a barreira cutânea. Além disso, é preciso entender que a ‘dica de amiga’ que funciona para a criadora de conteúdo, não necessariamente será apropriada para a sua pele”, alerta a Dra. Carla Vidal.

“O uso simultâneo de múltiplos ativos como ácidos e retinoides, sobretudo em peles tão jovens, eleva o risco de irritação, alergias e hipersensibilidade solar.” Para a médica, a chave está na orientação personalizada: “Minha missão no consultório é recomendar rotinas simples, suaves e individualizadas — limpeza delicada, hidratação adequada e, sobretudo, uso diário de filtro solar. Informação científica e segurança devem prevalecer sobre tendências virais. Os conteúdos que viralizam ou as fórmulas absurdas de cuidado com a pele podem colocar em risco uma pele saudável e isso precisa ser falado”, alerta ela.

O DermTok é um reflexo de como as redes sociais moldam as escolhas de cuidados com a pele entre jovens. Nesse cenário, dermatologistas como a Dra. Carla Vidal desempenham um papel essencial no combate à desinformação, oferecendo segurança, ciência e cuidado humanizado que vão além dos vídeos e modismos da internet.

Sobre a Dra Carla Vidal:

Dra Carla Vidal é médica formada pela Universidade Federal de Alagoas, especializada em dermatologia e cirurgia dermatológica pela Faculdade do ABC e desde 2006 está à frente da clínica que leva o seu nome, em São Paulo.

Defensora da beleza natural e da aceitação que o envelhecimento vem para todos, mas pode ser vivido em sua melhor versão, Dra Carla trata da saúde da pele antes da estética, já que sem saúde não há beleza. Entre os seus pacientes assíduos estão as maquiadoras Fabiana Gomes e Vanessa Rozan, a atriz Viviane Pasmanter, o ator e diretor de musicais Cleto Baccic, a influenciadora Bia Perotti e outros nomes.

Frequentadora assídua de cursos e atualizações nacionais e internacionais, Dra Carla e seu time de dermatologistas entregam o que há de mais moderno para seus pacientes.

