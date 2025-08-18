RMC se destaca em geração de empregos no primeiro semestre do ano

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O Estado de São Paulo lidera o ranking nacional de geração de empregos no primeiro semestre de 2025, indica o Novo Caged. No levantamento divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a construção civil segue contribuindo para o bom desempenho, com 36.152 novos postos de trabalho entre janeiro e junho. A Região Metropolitana de Campinas (RMC) desponta com 10,86% do total de vagas. De acordo com analistas de mercado, a considerar o volume de vendas e os lançamentos imobiliários até o final do ano, o cenário favorece ainda mais quem procura vagas com carteira assinada ou até em trabalhos terceirizados.

Um dos principais polos de desenvolvimento e tecnologia do País, a Região Metropolitana de Campinas se consolida também pela atração de investimentos que impulsionam a expansão de negócios imobiliários.

De 36.152 empregos gerados pela construção civil no Estado de São Paulo, a RMC responde por 3.928 postos com carteira assinada no primeiro semestre do ano. “Para além dos dados recentes do Novo Caged, é interessante olhar para a construção civil como um motor que movimenta uma grande cadeia produtiva”, destaca Gonçalo Matarazzo, Co-CEO da Longitude Incorporadora.

Indústria de materiais de construção, de mobiliário, decoração, comércio, serviços são algumas áreas beneficiadas diretamente, segundo o executivo. “Isso sem contar o hub de corretores que impulsiona um grande mercado imobiliário”, completa.

Com 13 anos no mercado, expandindo seus negócios na Capital e presente em mais de 20 cidades do interior paulista, totalizando 35 empreendimentos, a Longitude Incorporadora comercializou 2.020 unidades entre apartamentos e casas em 2024. Com atuação prioritária no segmento econômico de imóveis, beneficiou 6.030 pessoas. Este ano, com a ampliação das operações, a empresa vai lançar empreendimentos em São Paulo, cidades da Região Metropolitana de Campinas e Sorocaba. No planejamento, também há lançamentos previstos para os próximos dois anos.

Na proposta de expansão, a incorporadora tem mais de 200 vagas de emprego abertas nas regiões de Indaiatuba, Hortolândia, Sumaré, Monte Mor, Jaguariúna, Paulínia e Piracicaba. As ofertas de trabalho são para ajudante, profissionais da construção civil, analistas e gerentes em várias áreas, corretores de imóveis e para cargos que exigem formação superior. “Algumas vagas pedem experiência, outras são para iniciantes, que têm agora uma boa oportunidade de ingressar no mercado”, diz Matarazzo. Segundo o executivo, a contar também os empregos indiretos gerados serão mais de 500 oportunidades de trabalho em toda a região.

De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), a projeção de crescimento para o setor em 2025 é de 2,3%. “Com o volume de vendas e os lançamentos previstos, a boa performance também deve se refletir em uma expressiva geração de empregos diretos e indiretos até o final do ano”, conclui Gonçalo Matarazzo.

Cidades da RMC

Na Região Metropolitana de Campinas (RMC), as cidades que mais se destacaram em geração de empregos, segundo o Novo Caged, foram Paulínia (1.761), Campinas (1.612), Valinhos (1.386), Sumaré (1.295) e Indaiatuba (1.249). Apesar do desempenho geral positivo, cinco municípios registraram queda no número de postos de trabalho no período: Santa Bárbara d’Oeste (-88), Nova Odessa (-67), Santo Antônio de Posse (-28), Vinhedo (-15) e Engenheiro Coelho (-10).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP