Agosto Dourado: Centro de Referência da Mulher tem ação especial no dia 23

Ações de incentivo ao aleitamento materno seguem na Rede Municipal de Saúde

O Centro de Referência em Saúde da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste “Maria Therezinha Fonseca Assad Sallum” receberá no dia 23 de agosto uma manhã dedicada ao conhecimento e orientações sobre aleitamento materno, em celebração ao Agosto Dourado. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, e o Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste.

O evento gratuito e aberto a toda a população interessada ocorrerá das 8h30 às 12h30, com palestra ministrada pela enfermeira Nathalia Costa, do Comitê de Aleitamento Materno de Piracicaba, além de outras ações alusivas ao tema. O Centro de Referência em Saúde da Mulher está localizado na Rua Floriano Peixoto, 780, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, próximo ao Terminal Urbano.

A Secretaria de Saúde segue com ações do Agosto Dourado no decorrer do mês em toda a Rede Municipal de Saúde, com destaque para as atividades nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e na Saúde da Mulher.

As orientações sobre a importância e os benefícios da amamentação são intensificadas por meio dos Grupos de Gestantes, Salas de Espera Ativa, Programa QualiVida, Grupo Faça Saúde e Visitas de Gestantes à Maternidade, entre outras atividades, além de decoração especial alusiva ao tema. Informações sobre o cronograma de ações desenvolvidas podem ser obtidas na UBS mais próxima e na Saúde da Mulher. As atividades do Agosto Dourado no município são coordenadas pelo NAC (Núcleo de Ações Coletivas).

Campanha

A Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM) é uma campanha criada pela Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno (WABA, na sigla em inglês), e todo ano é celebrada entre os dias 1° e 7 de agosto. O objetivo é ampliar a visibilidade e promover informação acerca da importância da amamentação para as crianças, mães e familiares próximos.

O mês do Aleitamento Materno no Brasil foi instituído pela Lei Federal nº 13.435/2.017 que determina que, no decorrer do mês de agosto, serão intensificadas ações intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno.

