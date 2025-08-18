Wegovy ® não é maionese: após apagão em novela, Novo Nordisk ensina a armazenar medicamentos refrigerados

O recente apagão na novela ‘Vale Tudo’, que reviveu a icônica cena da maionese, acendeu um alerta que vai além da ficção e da segurança alimentar: como conservar medicamentos de cadeia fria. Para muitos brasileiros que fazem uso de terapias inovadoras como Wegovy® (semaglutida injetável 2,4mg), Ozempic® (semaglutida injetável 1mg) e insulinas, saber o que fazer em casos de falta de energia pode significar preservar a eficácia do tratamento e evitar riscos à saúde.

Diante disso, a Novo Nordisk, líder global em saúde e pioneira no desenvolvimento desses medicamentos, esclarece que a estabilidade de medicamentos biotecnológicos depende da manutenção da temperatura correta, geralmente entre 2°C e 8°C. Uma interrupção prolongada na refrigeração pode comprometer a estrutura da molécula e, consequentemente, a eficácia do tratamento.

“A segurança do paciente é nossa prioridade máxima, e isso inclui desenhar produtos que se adaptem à vida real das pessoas”, afirma Priscilla Mattar, vice-presidente da área médica da Novo Nordisk no Brasil.

“A tecnologia por trás de canetas como a de Wegovy®, por exemplo, foi pensada para oferecer flexibilidade. A trama da novela é uma ótima oportunidade para esclarecermos essa conveniência e tranquilizar os pacientes: a caneta que você já está usando no seu tratamento tem uma estabilidade que a protege de variações de temperatura do dia a dia, diferente de uma caneta nova, ainda lacrada. Queremos que os pacientes saibam exatamente o que fazer para proteger seus tratamentos, frutos de anos de pesquisa, mesmo diante de imprevistos como a falta de energia”.

O que fazer em caso de apagão? A Novo Nordisk orienta:

Em caso de medicamentos fechados:

Mantenha a calma e a porta fechada: Uma geladeira desligada pode manter a temperatura por até 4 horas, desde que a porta não seja aberta. Evite abrir por curiosidade.

Apagão prolongado? Prepare o plano B: Se a energia não retornar em 4 horas, transfira o medicamento para uma caixa térmica ou isopor com gelo reutilizável (em gel). Atenção: o medicamento não deve entrar em contato direto com o gelo para não congelar. Envolva a caneta ou o frasco em uma toalha pequena, papelão ou plástico bolha antes de acondicioná-lo na caixa.

E no transporte? A mesma lógica da caixa térmica vale para viagens. O transporte do medicamento deverá ser realizado através de uma embalagem que proporcione proteção térmica e evite alteração brusca de temperatura, incidência de luz direta e vibração excessiva. No caso de viagens aéreas, não despachar o produto dentro das malas. O compartimento de bagagem dos aviões atinge temperaturas muito baixas, podendo congelar o medicamento. –

A energia voltou. E agora? Assim que a energia for restabelecida, retorne o medicamento à geladeira. Verifique a aparência do líquido: ele deve ser límpido e incolor. Se notar qualquer alteração (aspecto turvo, partículas, mudança de cor), não utilize e contate o SAC da empresa.

Em caso de medicamentos em uso:

Segurança no apagão: Durante uma queda de energia, sua caneta em uso permanece segura e eficaz, desde que a temperatura ambiente não ultrapasse os 30°C.

Viagens mais tranquilas: Essa estabilidade facilita o transporte no dia a dia e em viagens, sem a necessidade de refrigeração constante. Lembre-se de levá-la na bagagem de mão em voos.

Flexibilidade e Validade: A caneta em uso pode ser mantida em temperatura ambiente (abaixo de 30°C) ou na geladeira, sendo que o prazo de validade varia a cada medicamento.

Verificação de Segurança: Independentemente da situação, sempre verifique a aparência do líquido antes de aplicar: ele deve ser límpido e incolor.

Se notada qualquer alteração, o produto não deve ser utilizado e o SAC da empresa deve ser contatado. A tampa da caneta deve ser sempre mantida quando não estiver em uso para proteger da luz.

As orientações são válidas para toda a linha de medicamentos de cadeia fria da Novo Nordisk, incluindo Wegovy®, Ozempic®, todas as insulinas e demais medicamentos termolábeis produzidos pela companhia.

