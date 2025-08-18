Nova Odessa intensifica prevenção a queimadas com palestras em escolas

Defesa Civil, com apoio dos Bombeiros Voluntários, inicia conscientização a alunos do Fundamental

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Defesa Civil municipal e com apoio dos Bombeiros Voluntários, deu início a um ciclo de palestras sobre prevenção a queimadas urbanas nas escolas de Ensino Fundamental da cidade. A ação, parte da Operação Estiagem 2025, visa educar as crianças sobre os riscos do fogo irregular e formar multiplicadores de conscientização ambiental.

Leia Mais notícias da cidade e região

Primeira etapa na EMEB Alzira Ferreira Delegá

A estreia ocorreu nos dias 14 e 15 de agosto na EMEB Professora Alzira Ferreira Delegá, onde alunos do Fundamental 1 (1º ao 5º ano) participaram de atividades interativas. Agentes da Defesa Civil e bombeiros abordaram os perigos das queimadas para saúde (problemas respiratórios), meio ambiente e segurança; como evitar incêndios (não soltar balões, não queimar lixo, cuidados com bitucas de cigarro); o papel do cidadão na prevenção.

Expansão para toda a rede municipal

As palestras percorrerão as 12 escolas de Ensino Fundamental do município. A iniciativa alinha-se às diretrizes do programa estadual SP Sem Fogo, que combate incêndios no período de estiagem (maio a outubro), quando a umidade do ar cai e os focos de queimada aumentam.”Crianças são agentes transformadores. Ao educá-las, criamos uma corrente de prevenção que chega às famílias”, destacou o coordenador da Defesa Civil de Nova Odessa, Vanderlei Vanag. Ele também explicou que a operação inclui monitoramento de áreas de risco e reforço no combate a incêndios.

A Prefeitura ressalta que denúncias podem ser feitas pelo telefone (19) 99754-9260 (Defesa Civil Municipal), 193 (Bombeiros) ou 153 (Guarda Civil Municipal).