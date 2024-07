Férias de julho: ideal para introduzir frutas na dieta das crianças

As frutas são importantes fontes de vitaminas, minerais e fibras e o consumo desses alimentos é importante para um crescimento e desenvolvimento saudável das crianças. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo 250 gramas por dia de frutas e vegetais para crianças entre 2 e 5 anos. Já na faixa etária de 6 a 9 anos a recomendação é de, pelo menos, 350 gramas por dia. A partir dos 10 anos esse valor é de, no mínimo, 400 gramas por dia de vegetais, incluindo frutas.

No entanto, é muito comum os pais encontrarem algumas barreiras ou até mesmo resistência por parte das crianças ao apresentarem novos sabores, cores e texturas. Por isso é tão importante que as frutas sejam consumidas no dia a dia da família para que essa aceitação seja mais fácil e natural. A boa notícia é que as férias de julho podem ajudar nessa introdução já que pais e crianças passam mais tempo juntos e com horários flexíveis.

“Por conta das férias os pais também podem introduzir atividades lúdicas nesse processo. Por exemplo, usar cortadores em forma de coração, lua ou outro tema que a criança goste. São ações que ajudam os pais a quebrarem a barreira da fruta na dieta do filho”, afirma Priscila Maximino, nutricionista especializada em nutrição do bebê, criança e adolescente e pesquisadora do Instituto PENSI – Hospital Infantil Sabará, em São Paulo.

No entanto, a pesquisadora ressalta que é muito importante que os pais consumam as frutas junto com os filhos. “Descascar uma laranja juntos, cortar um abacaxi juntos, percebendo a textura espinhosa da casca do abacaxi, o aroma de uma pitanga ou de uma acerola, deve ser vivenciado na sua forma mais natural”, explica.

Suco de caixinha 100% fruta

Nem sempre elas são práticas ou viáveis em certas situações, como em atividades externas ou mesmo por conta do paladar, como em casos de seletividade alimentar. Às vezes as crianças precisam de um caminho mais gradual para aceitar o sabor e uma solução é incluir o suco de caixinha. “O suco 100% fruta pode ser uma opção. Nesse caso, é necessário avaliar o rótulo e fazer boas escolhas. Os sucos de caixinha 100% fruta, por exemplo, são feitos a partir da fruta, passam por um processo térmico e são embalados em embalagens cartonadas que garantem segurança e a qualidade. Esses sucos integrais, em caixinha, não têm adição de açúcar e dispensam o uso de conservantes”, avalia a nutricionista.

Essas são algumas ações que os pais podem fazer para que as frutas sejam introduzidas gradualmente na dieta da criança para que ela tenha uma vida mais equilibrada.

