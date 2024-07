Sumaré: ACIAS promove evento de networking para aproximar empresários

Empresários, empreendedores e profissionais liberais interessados em ampliar as conexões com empresas da região não podem perder o próximo evento presencial do grupo de networking ACIAS ION. Promovido pela ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), o encontro será realizado nesta terça-feira, 30 de julho, a partir das 7h30, no Cotton Eventos, na região central de Sumaré.

Além de estreitar o relacionamento com diferentes empresários, os participantes terão a oportunidade de divulgar seus produtos e serviços nas rodadas de negócios, momento em que todos compartilham contatos, trocam cartões e divulgam as informações de suas empresas.

O evento também contará com a participação do administrador de empresas Guto Kater, que ministrará a palestra Atitude Mental Positiva – Os 10 passos para preservar a saúde mental. Pós-graduado em Gestão de Negócios e Marketing de Varejo pela Fundação Getúlio Vargas – FGV EAESP, Guto Kater realiza treinamentos de alta performance para executivos e empresários.

A participação no evento presencial do grupo de networking ACIAS ION é gratuita e aberta a empresários de todos os segmentos. Para participar, basta fazer a inscrição pelo link https://forms.gle/JdFeAcQycv4VXWVZ9

O grupo de networking foi criado pela ACIAS e há mais de dois anos tem aproximado empresários de Sumaré e região em reuniões presenciais e online. Às terças-feiras, os encontros são realizados das 7h30 às 8h45, de forma virtual. Uma vez por mês integrantes do grupo e convidados se reúnem presencialmente.

Serviço:

ACIAS ION – ENCONTRO PRESENCIAL

Quando: 30 de julho, terça-feira.

Horário: das 7h30 às 10h.

Onde: Cotton Eventos, na Avenida Rebouças, 3.000, Parque Ôngaro, Sumaré. Próximo ao Clube Recreativo.

Inscrições: https://forms.gle/JdFeAcQycv4VXWVZ9

Mais informações: acias@acias.com.br

Evento gratuito.

