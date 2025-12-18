SP Capital Entre galerias, cafés, restaurantes e espaços wellness espalhados por diferentes bairros, São Paulo se constrói como uma cidade em permanente estado de criação. Densa, diversa e atravessada por múltiplas linguagens, ela reúne arquitetura, gastronomia, moda e uma cena artística que dialoga constantemente com o Brasil e com o circuito internacional. Mesmo para quem já conhece bem a cidade, sempre há novos percursos, exposições e lugares que convidam a revisitar o olhar.

Durante o período de férias, São Paulo não desacelera. A cidade concentra uma programação intensa que reflete a pluralidade da cena contemporânea, com exposições, shows, experiências sensoriais e espaços que estimulam a circulação entre arte, cultura e bem-estar. De instituições consagradas a endereços mais intimistas, o calendário propõe encontros que atravessam diferentes ritmos e interesses.

Para quem vai passar as férias em São Paulo, este guia reúne algumas indicações para viver a cidade entre uma visita e outra. Uma curadoria pensada para quem deseja atravessar SP com mais atenção, curiosidade e repertório.

Fundação Bienal de São Paulo SP Capital — Vanessa da Mata leva o show da turnê “Todas Elas” para a Bienal de São Paulo

Para fechar o calendário de 2025, a 36ª Bienal de São Paulo recebe Vanessa da Mata para uma apresentação especial da turnê “Todas Elas”, celebrando seus mais de 20 anos de carreira, focado em composições com temas femininos, de identidade e amor.

A artista irá trazer seus maiores sucessos da carreira e também momentos-surpresa para o público, como a interpretação de O Mio Babbino Caro, de Puccini, e uma delicada releitura de Nada Mais (versão de Ronaldo Bastos para Lately, de Stevie Wonder).

Com entrada gratuita, o show acontece no dia 27 de Dezembro, a partir das 18h – no vão central do Pavilhão Ciccillo Matarazzo – e marca a duração inédita da Bienal, que segue aberta ao público até 11 de janeiro de 2026, exceto aos domingos e nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Serviço:

Show de Vanessa da Mata

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Ibirapuera, São Paulo

Data: 27 de dezembro 2025

Horário: 18h

Entrada gratuita

E-mail: [email protected]

[email protected]

[email protected]

Fortes D ´ Aloia & Gabriel — Luiz Zerbini in Conversation with Frank Walter

A unidade da Fortes D’Aloia & Gabriel no Jardins é um convite a viver a arte de forma mais próxima e sensorial. Instalado em um espaço intimista, no coração do bairro, o endereço combina arquitetura precisa e uma curadoria que valoriza o diálogo entre obras, cidade e público.

A exposição inaugural do novo espaço, com curadoria de Barbara Paca, apresenta um diálogo inédito entre pinturas de paisagem em pequeno formato dos artistas Luiz Zerbini e Frank Walter. Luz, cor e gesto se unem para articular tempo, lugar e visão, expandindo o vocabulário da paisagem para além de seus limites convencionais.

Fortes D’Aloia & Gabriel

Rua Barão de Capanema 343, Jardins, São Paulo, Brasil

Abertura: 25 de Novembro, das 16:30h às 20h

25 Novembro — 7 Fevereiro

Aberto de Terça à Sexta das 10h às 19h | Sábado das 10h às 18h

Entrada sempre gratuito

Fortes D ´ Aloia & Gabriel — Vagarosa Luminescência Voadora por Luiz Zerbini

A Fortes D’Aloia & Gabriel na Barra Funda é um marco do circuito artístico paulistano e se destaca pela escala monumental e pela relação direta com a paisagem urbana do bairro. Instalado em um amplo galpão industrial, o espaço combina arquitetura robusta e vocação experimental, criando um ambiente onde a arte ocupa o centro da experiência.

Em cartaz, Luiz Zerbini apresenta “Vagarosa Luminescência Voadora”, exposição que aprofunda sua investigação sobre paisagem, luz e transformação. A partir da imagem dos cupinzeiros do cerrado brasileiro, o artista constrói um ambiente imersivo no qual esculturas e pinturas de grande escala se articulam em um sistema vivo.

Fortes D’Aloia & Gabriel

R. James Holland, 71 – Barra Funda, São Paulo

Abertura: 1 de Novembro, das 14h às 18h

01 Novembro — 24 Janeiro

Aberto de Terça à Sexta das 10h às 19h | Sábado das 10h às 18h

Entrada sempre gratuito

Casa Seva – Jorge Mayet apresenta “É preciso sair da ilha para ver a ilha”

A Casa Seva é um espaço dedicado à arte contemporânea que propõe uma relação direta entre cultura, sustentabilidade e experiência sensível. Instalada em uma casa nos Jardins, a Seva se destaca pela atmosfera acolhedora e pela forma como integra arquitetura, natureza e programação artística, criando um ambiente de pausa e reflexão em meio à cidade.

Em cartaz, Jorge Mayet apresenta É preciso sair da ilha para ver a ilha, sua primeira exposição individual em São Paulo. Reunindo pinturas e esculturas, a mostra articula paisagem, memória e espiritualidade a partir de imagens de ilhas suspensas, árvores flutuantes e raízes expostas.

Casa Seva

Alameda Lorena, 1257 – casa 1 – Jardins, São Paulo

27 de Novembro – 12 de Fevereiro

Terça a Sexta, das 11h às 18h

Sábado, das 11h às 15h

Entrada sempre gratuita

Galeria Raquel Arnaud – Antonio Manuel apresenta “Corte Circuito”

A Galeria Raquel Arnaud é um dos espaços mais emblemáticos da arte contemporânea brasileira, reconhecida por sua atuação consistente na promoção de linguagens construtivas, cinéticas e experimentais. Localizada na Vila Madalena, a galeria articula arquitetura, rigor curatorial e diálogo crítico, funcionando como um polo de reflexão sobre forma, espaço e pensamento artístico.

Em cartaz, Antonio Manuel apresenta Corte Circuito, exposição que reúne 33 obras inéditas e marca uma nova fase de experimentação em sua trajetória. Cortes, aberturas e camadas de cor operam como gestos de ruptura e expansão, reafirmando o compromisso político e poético do artista com a liberdade, a resistência e a transformação da matéria e do olhar.

Galeria Raquel Arnaud

R. Fidalga, 125 – Vila Madalena, São Paulo

30 de Outubro – Janeiro 26

De segunda à sexta, das 11h às 19h – Sábados, das 11h às 15h

Entrada sempre gratuita

The Spa at Renaissance — Reconexão e Bem-Estar no Renaissance São Paulo Hotel

Instalado no Renaissance São Paulo Hotel, o The Spa at Renaissance se consolida como um refúgio urbano dedicado ao cuidado integral e à desaceleração. Em um ambiente pensado para estimular os sentidos e promover pausa em meio à cidade, o spa apresenta uma experiência que articula bem-estar, técnica e sensorialidade.

Com um menu renovado, o espaço passa a oferecer mais de 30 tratamentos exclusivos estruturados em três pilares — relaxante, energizante e purificante. As terapias combinam botânica brasileira, minerais e técnicas humanizadas, com o uso de produtos naturais, veganos e cruelty free. Entre os destaques estão a Massagem Signature, com pedras de sal rosa do Himalaia, a Tecido Terapia e o ritual Restauração das Raízes, protocolos que propõem reconectar corpo e mente por meio do toque e da escuta do corpo.

Serviço

The Spa at Renaissance

Endereço: Alameda Santos, 2233 – Piso SP, Jardins, São Paulo

Horários:

Segunda a sexta, das 11h às 22h

Sábado, das 10h às 20h

Domingos e feriados, das 10h às 18h

Telefone: (11) 3069-2081 | (11) 97635-7973

E-mail: [email protected]

Casa Zalszupin recebe Exposição “Oscar Niemeyer in Italiy”

A ETEL em parceria com a Fundação Oscar Niemeyer traz ao Brasil a exposição “Oscar Niemeyer In Itália”, que apresenta a trajetória do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e sua relação com o design e com a Itália. Com curadoria de Lissa Carmona e participação histórica do curador ítalo-brasileiro Francesco Perrotta-Bosch e da marca de luxo italiana Bottega Veneta, a exposição contará a relação de Oscar Niemeyer e a Itália, que começou ainda na década de 1960 quando Giorgio Mondadori visitou Brasília e ficou encantado com o Palácio do Itamaraty.

Uma outra novidade é a apresentação de vinte peças de mobiliário desenvolvidas por Oscar Niemeyer, como a Marquesa Vermelha, evidenciando a amplitude interdisciplinar de sua produção. Entre os materiais selecionados estão desenhos originais do arquiteto, fotografias contemporâneas de Luísa Porta e imagens de arquivo dos projetos e obras construídas por Niemeyer. O acervo foi oferecido pela Fundação Oscar Niemeyer, contribuindo para a manutenção do legado do arquiteto brasileiro.

Serviço:

Exposição Oscar Niemeyer In Italia

Duração: De 9 de dezembro a 14 de março

Endereço: Casa Zalszupin

Terça a sábado, mediante agendamento prévio

https://www.casazalszupin.com/pt/

Polo Ralph Lauren – Ativação inédita no Shopping Iguatemi São Paulo

Entre as atrações, os visitantes podem desfrutar de doces exclusivos assinados pela Confeitaria Dama, como o Polo Bear Cookie e o tradicional pão de mel, acompanhados por chocolate quente ou gelado. Outro ponto de destaque é a estação de personalização de presentes, onde os clientes poderão customizar suas caixas Ralph Lauren, tornando cada presente único e especial. A ativação acontece às quintas, sextas, sábados e domingos, das 14h às 20h, até 14/12. A partir de 15/12 até 23/12, o horário será estendido para das 14h às 21h, todos os dias da semana. No dia 24/12, funcionará em horário especial, das 10h às 14h.

Endereço da loja no Shopping Iguatemi São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232, no bairro Jardim Paulistano – Piso Superior

Contato da loja

(11) 3137-7399 | (11) 95265-6075 | http://www.ralphlauren.com/PoloBrazil

T.T. Burger – Conheça a hamburgueria de um chef estrela Michelin

O T.T. Burger nasce no Arpoador como uma tradução contemporânea do lifestyle carioca em forma de hamburgueria artesanal e, hoje, marca presença em São Paulo com unidades em Pinheiros e no Itaim Bibi. Idealizada pelo chef Thomas Troisgros, a marca surge com a proposta de transformar a simplicidade em sofisticação, valorizando ingredientes premium e de origem local para construir uma identidade genuinamente brasileira. Mais de uma década após sua abertura, o T.T. Burger se consolida como um dos nomes mais relevantes do segmento, oferecendo uma experiência gastronômica que vai além do hambúrguer e se desdobra em sabor, memória e brasilidade.

Serviços T.T. Burger

Itaim Bibi: Rua Pais de Araújo, 137 – SP (Funcionamento: segunda a quinta, de 12h a 00h; sexta à domingo, de 12h às 3h)

Pinheiros: Av. Pedroso de Morais, 1081 – SP (Funcionamento: domingo a quarta, de 12h à 00h; quinta à sábado, 12h às 03h)

Instagram:@t.t.burger

SPA by JW: Aurora Brasileira

O JW Marriott Hotel São Paulo, primeiro empreendimento de luxo da Marriott International na capital paulista, convida hóspedes e visitantes a vivenciar momentos de cuidado profundo no SPA by JW, localizado no piso Wellness do hotel. Fundamentado em quatro pilares essenciais — Acalmar, Balancear, Nutrir e Renovar — o espaço reafirma seu compromisso em oferecer experiências que vão além do bem-estar tradicional.

Alinhado a essa filosofia, o SPA by JW apresenta seu mais recente lançamento, Aurora Brasileira, um protocolo de esfoliação corporal desenvolvido com insumos nacionais e concebido para estimular um novo ciclo de luminosidade, maciez e vitalidade da pele. Sendo uma opção perfeita para esse período de verão, o ritual tem duração de 30 minutos e pode ser associado a qualquer massagem a partir de 30 minutos, ampliando o tempo total da experiência — uma opção ideal para quem busca desacelerar e aproveitar momentos de descanso durante as férias.

O protocolo Aurora Brasileira está disponível pelo valor de R$ 380. As reservas podem ser feitas pelo telefone (11) 2526-0100, pelo e-mail [email protected] ou via WhatsApp, no número (11) 2526-0104.

Serviço

JW Marriott Hotel São Paulo | SPA by JW

Endereço: Av. das Nações Unidas, 14401 – Chácara Santo Antônio

Experiência Nature Immersion: R$650

Horário de funcionamento:

Terça à sábado das 10h às 20h.

Domingo das 11h às 18h.

WhatsApp: 11 2526.0104

E-mail: [email protected]

JK Iguatemi – Leda Catunda, José Patrício e Héctor Zamora assinam as novas instalações do projeto artístico do shopping

O JK Iguatemi reforça seu compromisso com a cultura ao incluir três novas obras em seu Art Program. As obras de arte dos renomados artistas Leda Catunda, José Patrício e Héctor Zamora, expoentes da cena contemporânea nacional e internacional, agora expostas nos pisos 1 e 2 do shopping, convidam o público a uma imersão estética em meio ao cotidiano urbano.

Desde sua inauguração, o JK Iguatemi se destaca como incentivador da arte e da cultura, promovendo o acesso democrático à produção artística por meio do Art Program. Esta iniciativa pioneira integra obras da Coleção Iguatemi e de acervos particulares, com curadoria de especialistas do mercado de arte contemporânea, consolidando o shopping como um espaço onde o consumo e a contemplação caminham lado a lado.

Confira mais detalhes sobre as novas obras e seus artistas:

PISO 1

Leda Catunda

Flor de Jeans, 2023

Acrílica sobre tela e jeans

Coleção Particular

Leda Catunda explora as peculiaridades do imaginário popular brasileiro, incorporando em sua produção estampas, tecidos e padrões do cotidiano, seja do universo esportivo ou doméstico. Ao dialogar com a história recente da arte, a artista questiona os critérios e a evolução do gosto, convidando o público a refletir sobre como essas transformações refletem mudanças mais amplas na sociedade.

Suas pinturas, nas quais o uso de materiais familiares cria texturas e volumes únicos, são marcadas por ironia e sutileza. Catunda constrói, assim, um verdadeiro “teatro do absurdo”, uma crítica visual aos excessos e contradições da sociedade do espetáculo.

PISO 2

José Patrício

Recipientes – acumulação progressiva decrescente em azul, laranja e branco, 2023

Esmalte sintético sobre peças de quebra-cabeças de plástico sobre madeira

Coleção Particular.

A prática de José Patrício parte do arranjo de objetos cotidianos — como dominós, dados e botões — para criar padrões que transitam entre o orgânico e o geométrico. Em suas obras, o artista explora a potência da repetição e da acumulação, transformando elementos banais em composições complexas e rítmicas.

Embora dialogue com a tradição construtiva e a abstração geométrica da arte brasileira, o trabalho de Patrício é, sobretudo, uma investigação sobre as possibilidades infinitas que surgem do gesto reiterado.

Héctor Zamora

Amor, 2023

Tinta acrílica à base de água sobre blocos de cerâmica

Coleção de Arte Iguatemi

A obra de Héctor Zamora combina rigor geométrico e reflexão social. Ao longo de sua trajetória, o artista tem utilizado materiais simples e industriais, como tijolos, para criar esculturas, instalações e performances que tensionam os limites entre forma, função e corpo coletivo.

Em Amor (2023), a fragmentação e o rearranjo dos blocos de cerâmica evocam tanto a construção quanto a desconstrução, revelando a força simbólica do trabalho manual e da transformação física e emocional do material.

