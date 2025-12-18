Banco de Sangue do HM necessita de doações de sangue O-

O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, enfrenta baixa no estoque de sangue do tipo O negativo (O-) e necessita, com urgência, de novas doações para garantir o atendimento a pacientes em situações de emergência e em procedimentos hospitalares.

O tipo sanguíneo O- é considerado doador universal e tem papel fundamental em atendimentos de urgência, especialmente em casos de acidentes, cirurgias e no cuidado a pacientes em estado crítico. A reposição dos estoques é essencial para assegurar a continuidade de um atendimento seguro e eficaz à população.

Historicamente, os estoques de sangue apresentam queda significativa durante os períodos de férias escolares e de final de ano, quando há redução no número de doadores em razão de viagens e mudanças na rotina da população. Essa diminuição compromete a manutenção dos níveis adequados de sangue, ao mesmo tempo em que a demanda hospitalar permanece constante.

Diante desse cenário, o Hospital Municipal de Americana reforça a importância da mobilização da população para a doação de sangue, gesto simples, seguro e fundamental para salvar vidas.

O Banco de Sangue funciona regularmente de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. O atendimento é por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

