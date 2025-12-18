DAE Americana busca modernizar válvulas e sistemas de controle da ETA

Inauguradas nas décadas de 1950 e 1970, as Estações de Tratamento de Água (ETAs) I e II de Americana passarão, pela primeira vez em sua história, por um processo completo de substituição e modernização das válvulas e sistemas de controle. Mais de 60 anos após a implantação da ETA I e cerca de 50 anos depois da entrada em operação da ETA II, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) abriu licitação para a atualização dos equipamentos, que nunca haviam sido trocados desde a inauguração das unidades.

De acordo com o DAE, o objetivo é tornar o sistema de tratamento mais eficiente, ágil e seguro. A iniciativa prevê a substituição de equipamentos antigos, que hoje operam de forma predominantemente manual, por tecnologias automatizadas, capazes de melhorar o desempenho operacional e reduzir perdas durante o processo.

O edital de abertura da licitação foi publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (16). A contratação prevê a instalação de válvulas e comportas motorizadas, além de mesas de comando, Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) e software supervisório, permitindo que os filtros passem a operar de forma automatizada e com monitoramento em tempo real.

Com a modernização, o DAE vai reduzir o tempo de lavagem dos filtros e as paradas operacionais, tornando o sistema mais rápido e eficiente. A automação elimina a necessidade de manobras manuais frequentes, agiliza o controle dos processos e contribui para a diminuição de perdas de água, evitando, por exemplo, extravasamentos durante as operações.

De acordo com o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, a modernização faz parte de um planejamento estratégico maior. “Essa ação integra o programa DAE em Ação pela Água e segue o planejamento determinado pelo prefeito Chico Sardelli. Estamos investindo na modernização das nossas estações para ganhar eficiência operacional, reduzir perdas e garantir mais segurança e qualidade no abastecimento para a população”, afirmou.

O diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima, explica que a automação vai transformar a rotina das ETAs. “Hoje trabalhamos com um sistema que já está obsoleto e exige muitas manobras manuais. Com a substituição das válvulas e a automação, conseguimos reduzir o tempo de lavagem dos filtros, operar com mais eficiência e rapidez e evitar paradas desnecessárias. Isso significa menos perdas de água e um tratamento mais eficiente”, destacou.

A modernização das ETAs I e II integra o programa “DAE em Ação pela Água – Tecnologia e eficiência no saneamento de Americana”, dentro do eixo Operação ETA Eficiente, que reúne ações estratégicas voltadas à melhoria contínua dos processos de tratamento, da operação e da qualidade do serviço prestado à população de Americana.

