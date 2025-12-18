O prefeito de Americana Chico Sardelli, ao lado do vice Odir Demarchi, entregou, na manhã desta quinta-feira (18), 38 kits de enxoval para bebês, encerrando as atividades da 10ª edição do programa Mãe Americanense de 2025.

O evento, realizado no auditório da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), no Jardim São Roque, teve as participações da secretária da pasta, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, vereadores e convidados. O programa já atendeu 394 famílias desde que foi implantado, em 2023.



“Hoje é um dos dias mais importantes para a nossa Administração. É muito gratificante ter a oportunidade de desenvolver no município um projeto tão importante como este, que promove a saúde e bem-estar, e fortalece os vínculos entre as mamães e seus bebês. Desejo que as crianças venham ao mundo com muita saúde e que os pais possam realizar todos os seus sonhos. Que Deus abençoe ricamente todos vocês e que 2026 seja um ano de muita prosperidade para todos”, disse o prefeito.

O programa Mãe Americanense atende gestantes entre a 14ª e a 22ª semana de gestação, em acompanhamento pré-natal, que residam em Americana há pelo menos um ano, com renda per capita de até meio salário-mínimo e inscritas no Cadastro Único.

O vice-prefeito Odir Demarchi também ressaltou a importância do Mãe Americanense e a participação das gestantes.

“Todas que participaram das atividades estão de parabéns e agora estão mais preparadas ainda para cuidarem de seus filhos, com todas as orientações e apoios recebidos pela equipe da Prefeitura, profissionais competentes, que atendem a população da nossa cidade com muita dedicação”, reforçou.

As participantes da 10ª edição receberam kits de enxoval completo, compostos por carrinho de bebê, banheira, roupinhas, fraldas, produtos de higiene, cobertores, totalizando o valor aproximadamente R$ 1.000, por unidade, proveniente do Fundo Municipal de Assistência Social.

As gestantes ganharam também, do Fundo Social de Solidariedade de Americana, produtos de higiene (xampu, sabonete e lenços umedecidos), pomada para assaduras, cobertores e travesseirinhos (naninhas) confeccionados por alunos da Fatec e fraldas doadas pelo Instituto Rosa do Bem.

A secretária Juliani Hellen Munhoz Fernandes agradeceu as participantes e falou sobre a iniciativa. “Desde o início da gestão do prefeito Chico e do vice Odir, conversamos sobre o projeto para atender as gestantes em situação de vulnerabilidade da nossa cidade.

Prontamente, o projeto foi aprovado e, desde então, conseguimos, junto com o Fundo Social de Solidariedade e todos os parceiros, tornar possível esta realização, que é um exemplo de referência em toda a região. Este programa proporciona suprir a demanda material das famílias, com a entrega dos kits de enxoval, e também acolhe e dá suporte para as gestantes. Obrigada a todas vocês, ao prefeito Chico e ao vice Odir pela confiança, parceria com a Lionela e toda a equipe do Fundo Social, e entidades. Encerramos a 10ª edição com muita emoção e orgulho da nossa cidade. Que em 2026 possamos melhorar ainda mais as ações que promovam a dignidade, a inclusão e a qualidade de vida da população”, disse.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, parabenizou as gestantes pela participação no Mãe Americanense. “Chegamos ao fim da 10ª edição e sabemos do empenho de cada uma de vocês em participar de todas as atividades que foram promovidas durante os três meses de duração do programa. Foi um ciclo de muito aprendizado. Espero que possam aproveitar todo o conhecimento nesta nova etapa junto aos seus filhos e fortalecer os laços familiares, contando sempre com a rede de apoio do município”, concluiu.

Em 2025, foram realizadas quatro edições do programa Mãe Americanense, totalizando a entrega de 147 kits para as participantes. As inscrições para a 11ª edição do programa Mãe Americanense são gratuitas e as gestantes interessadas podem se cadastrar até o dia 5 de janeiro pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), no banner do programa.

Também participaram da cerimônia da 10ª edição do Mãe Americanense o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, os vereadores Leco Soares, Levi Rossi, Fernando da Farmácia, Juninho Dias e Marcos Caetano, a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, a coordenadora da Proteção Social Básica, Janaína Basso Tamborlin, a presidente do COMID (Conselho Municipal da Pessoa Idosa), Mariana Zimermann, a professora da Fatec, Maria Adelina,

representantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Associação e Promoção de Assistência de Americana (APAM), Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana (SOMA), Diaconia São Judas Tadeu, Cruzada das Senhoras Católicas, Serviço Social Presbiteriano de Americana (SESPA), Casa de Dom Bosco, entre outros parceiros e convidados.

