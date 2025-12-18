O empresário e produtor artístico Lucas Frigeri deixou esta quinta-feira o comando da Diretoria de Cultura de Nova Odessa.
Ele estava no cargo desde janeiro quando substituiu seu xará, Lucas Camargo, que ajuda o vereador Oseias Jorge a comandar a Câmara da cidade.
A informação oficial é que ele volta para o mercado a partir do ano que vem.
Outro nome próximo à pasta, Paulo Porto, se elegeu vereador em outubro.
Frigeri famoso pela Paixão de Cristo
LF é da Catavento, empresa que, no ano passado, assumiu o desafio de reestruturar a Paixão de Cristo em Nova Odessa. O evento foi feito com nova roupagem e foi muito elogiado pelo ‘alto comando’ do governo Leitinho Schooder (PSD).
