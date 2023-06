Muita tradição, história, cultura, gastronomia e solidariedade na Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara 2023. O reencontro anual acontecerá neste domingo (11) no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. Como de costume, o evento tem início às 9 horas com missa campal. Em seguida, animarão o público a Corporação Musical União Barbarense, Banda Soul Blues e Robson Cruz e Banda. A atração principal desta edição é a dupla Goiano e Paranaense – verdadeiros violeiros de primeira linha e uns dos maiores compositores de música sertaneja do Brasil.

A Festa da Negadinha da Usina tem Praça de Alimentação explorada pelas instituições sociais da cidade. Neste ano pelo Serviço de Assistência Social – Meimei, AMEV, Centro Espírita Maria Goretti, Creche Papa João Paulo II, AMAI, Amobam, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Hospital Santa Bárbara e Turma da Negadinha da Usina, conforme detalhes e cardápio abaixo. Essas instituições foram selecionadas por meio de Edital de Chamamento Público. A Feira de Artesanato também estará presente no evento, com comercialização de trabalhos feitos em diversas técnicas pelos artesãos do Município e região.

A “Festa da Negadinha” surgiu em 1997 com a proposta de realizar o reencontro dos ex-moradores da antiga Usina Santa Bárbara. Os primeiros passos para construção dessa Usina foram dados em 1877, quando o major João Frederico Rheder adquiriu áreas da Fazenda São Pedro. Em 1883, foi montado o primeiro grande engenho. A usina de açúcar e álcool foi inaugurada em 25 de julho de 1914. O local foi desativado em 1995, mas continua sendo um dos pontos de maior identificação do Município.

Confira o cardápio:

• Serviço de Assistência Social – Meimei

Doces em geral: Cocadas Branca, Queimada e de Leite Condensado, Paçoca, Quebra Queixo, Quebra Queixo de Amendoim e Coquinho, Tapioca Salgada (Frango, Presunto, Queijo e Requeijão), Tapioca Doce (Coco, Leite Condensado, Chocolate, Morango e Banana), Tapioca de Nutella, Maçã do Amor, Morango no Palito com Chocolate e Churros Doce de Leite, Chocolate e Nutella.

• Associação Assistencial para Melhoria de Vida – AMEV

Espetinho (Carne, Frango e Linguiça), Baião de Dois (refeição), Mandioca Frita e Combo Baião de Dois e Mandioca (refeição).

• Centro Espírita Maria Goretti

Pastel de Carne, Queijo, Pizza e Frango, Lanche de Pernil, Lanche de Linguiça (Linguiça Calabresa) e Cuscuz no Copo.

• Creche Papa João Paulo II

Crepe Salgado de 4 Queijos, Carne Seca c/ Catupiry, Frango c/ Catupiry, Calabresa c/ Catupiry, Pizza e Queijo e Crepe Doce de Chocolate Baton Duo e ao Leite, Chocolate Prestigio Branco e ao Leite e Chocolate Chokito.

• Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara d’Oeste- AMAI-SBO

Galinhada (refeição), Raspadinha Tradicional de abacaxi, banana & limão, chiclete, céu azul, groselha, limão, maracujá, menta, morango e uva e Raspadinha Alcoólica de abacaxi, banana & limão, chiclete, céu azul, groselha, limão, maracujá, menta, morango e uva.

• Associação de Moradores do Bairro Mollon – Amobam

Churros Doce de Brigadeiro, Doce de Leite, Goiabada e Nutella, Churros de Frango com Catupiry, Batata Chip e Batata ao Molho Gourmet.

• Rede Feminina de Combate ao Câncer

Lanche de Linguiça (Linguiça mista artesanal), Cachorro-quente e Lanche Natural Lactovegetariano

• Hospital Santa Bárbara

Macarrão com almôndegas e Torresmo

• Turma da Negadinha da Usina

Paella Caipira (refeição)

Serviço:

24ª Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara

Domingo, dia 11 de junho de 2023, das 9 às 18 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita