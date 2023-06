A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana finalizou, nesta sexta-feira (9), a reconstrução de dois sarjetões localizados na Avenida Gioconda Cibin esquina com a Rua Marina Zandoná Rubinato, no Jardim Brasília.

“Com o recapeamento da avenida, os sarjetões ficaram desnivelados. Neste local, foi possível a instalação de tubulação, deixando a via nivelada e não existindo mais aquela valeta”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Com o apoio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) e Guarda Municipal de Americana (Gama), que realizaram o desvio do trânsito, os servidores municipais finalizaram o trabalho bem antes do prazo previsto.