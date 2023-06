O Cine Biblioteca da próxima semana exibe o filme “A Pior Pessoa do Mundo” (2021), indicado ao Oscar de melhor roteiro original e melhor filme internacional. A sessão acontece na próxima quarta-feira (14), às 14h, na Biblioteca Municipal, com entrada gratuita. A censura do filme é de 16 anos.

“A Pior Pessoa do Mundo” conta a história de Julie, que está chegando aos 30 em meio a uma bagunça pessoal e existencial. Ela acumula talentos desperdiçados e namora um escritor mais velho, que a pressiona para que ambos se estabeleçam. Uma noite, Julie invade uma festa, onde conhece um homem charmoso. Em pouco tempo, ela termina o namoro e se joga no novo relacionamento, com a esperança de encontrar outra perspectiva em sua vida.

O drama cômico dirigido por Joachim Trier é centrado na personagem interpretada por Renate Reinsve, premiada como melhor atriz no Festival de Cannes em 2021. O filme é uma coprodução entre França, Noruega, Suécia, Dinamarca e também tem no elenco os atores Anders Danielsen Lie e Herbert Nordrum.

O Cine Biblioteca exibe filmes gratuitamente às quartas-feiras, sempre às 14 horas. A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Mülller, 172, no Centro, e é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Mais informações pelo telefone (19) 3461-9157.