A importância do sono para a saúde e qualidade de vida

deve ser ainda mais valorizada nos dias atuais. Os especialistas da Associação Brasileira do Sono (ABS), com a Associação Brasileira de Odontologia do Sono (ABROS) e a Associação Brasileira de Medicina do Sono (ABROS), buscam avançar no conhecimento do sono em toda sua multidisciplinariedade.

Dormir bem é essencial e a qualidade do sono é um assunto cada vez mais estudado pela ciência. Porém, apesar de parecer algo simples, o estudo “Qualidade do sono na população geral brasileira: um estudo transversal”, publicado em 2022, e que envolveu membros da diretoria da Associação Brasileira do Sono (ABS) e da Associação Brasileira de Medicina do Sono (ABMS) – aponta que duas a cada três pessoas têm algum grau de comprometimento do sono, o que significa dizer que ele não é reparador como deveria e traz sensação de cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade e baixa produtividade.

O cardiologista Luciano Drager, presidente da ABS, explica que o não reconhecimento de distúrbios de sono, infelizmente, ainda é muito comum na nossa população. “Boa parte das pessoas permanece sem diagnóstico apropriado de vários distúrbios do sono. Inclusive, muitas vezes, as pessoas acham que roncar, por exemplo, é algo “normal”. E nós vemos as múltiplas consequências na qualidade de vida, no rendimento no dia seguinte, no desempenho, na memória, no trabalho, na educação”, afirma Dr. Luciano.

“Nosso propósito é conscientizar a população sobre a importância do sono, com temas totalmente voltados aos cuidados com o sono”, explica a Dra. Márcia Assis, vice-presidente da ABS.

Sobre a Associação Brasileira do Sono

Fundada em Agosto de 1985 com o nome Sociedade Brasileira do Sono, a instituição congrega todos os profissionais brasileiros que estudam sono, incluindo desde áreas experimentais básicas, Biólogos, Técnicos de Polissonografia, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Odontologistas e Médicos. A associação é fundamentalmente desde sua origem multidisciplinar e a lista de especialistas que participam da sociedade não para de crescer.

Com o passar dos anos a sociedade se adaptou aos desafios e, desde 2005, passou a se chamar Associação Brasileira do Sono (ABS). Agrega também sob o mesmo teto e com direção compartilhada as sociedades co-irmãs: Associação Brasileira de Odontologia do Sono (ABROS) e Associação Brasileira de Medicina do Sono (ABMS), ambas criadas para atender necessidades específicas de dentistas e médicos.

A ABS é reconhecida mundialmente. A associação promove inúmeras atividades, incluindo cursos, reuniões com a sociedade civil e com os gestores de políticas públicas, além de promover diálogo constante com a sociedade sobre os mais diversos temas relacionados ao sono. A Associação Brasileira do Sono é responsável também pelo periódico cientifico Sleep Science, revista publicada em inglês com reconhecimento mundial, recebendo artigos científicos originais de todas as partes do planeta.

As regionais do sono estão presentes em 22 estados do Brasil.

O charme das cabeceiras no décor dos dormitórios

Seja para dar um toque especial no ambiente ou trazer originalidade dentro dos dormitórios, as cabeceiras são peças perfeitas para traduzir e complementar o estilo dos moradores. No décor de interiores, esse complemento das camas já vem de longa data – na Grécia Antiga, além do descanso, a cama também se configurava como um local de socialização e próprio para refeições como os jantares. Por isso, essa base já era requisitada desde essa época por sua função de apoio para as costas. Diz-se também que, em algumas regiões brasileiras, era uma proteção para as correntes de ar durante as noites frias.

Com o tempo, o elemento ganhou protagonismo e a possibilidade de evocar os estilos decorativos, junto com a capacidade de realizar combinações e a instalação de acordo com as características do ambiente. “Nós amamos evidenciar o match perfeito que faz da cabeceira, naquele projeto, uma peça essencialmente única e integrada com nossa proposta de décor“, afirmam a dupla de arquitetas Vanessa Paiva e Claudia Passarini, sócias no escritório Paiva e Passarini Arquitetura.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento