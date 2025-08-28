Festa das Crianças chega à 41ª edição e pede doações em Nova Odessa

A tradicional Festa das Crianças, organizada no Jardim São Jorge, chega este ano à sua 41ª edição em Nova Odessa. Os organizadores pedem que pessoas e empresas ajudem a garantir mais uma vez uma festividade repleta de balas, chicletes, pirulitos, algodão-doce, pipoca, bolo, cachorro-quente, refrigerante e sorvete, além de brinquedos e gincanas. Tudo gratuitamente.

“Hoje a gente diz que se tornou uma festa não só pras crianças, mas toda a família”, destaca a coordenadora Adriana Menezes. Segundo ela, que há 25 anos está à frente, são necessárias doações para aumentar o alcance. “A festa vem crescendo a cada ano e precisamos atender a todos muito bem”, explicou. A festa costuma ocorrer na Rua Brasília, reunindo mais de 4 mil pessoas, entre crianças, adultos e idosos que aproveitam a tarde para confraternizar.

Começo

Há 41 anos a Festa das Crianças começou com quatro amigos que se juntaram com um projeto no coração. Ângelo Fumaça (falecido), Toninha e o marido ‘Bia’, mais o amigo Edson deram início àquela que se tornaria uma das maiores e mais tradicionais festas da cidade. Muito católica, Toninha idealizou o evento como uma forma de contribuir para a alegria das crianças do Jardim São Jorge e de toda a região, além da devoção à Nossa Senhora Aparecida.

Doações

Quem quiser fazer doações pode entrar em contato com os organizadores do evento pelo telefone (19) 99359-2948 (falar com Adriana), ou levar sua contribuição diretamente no Restaurante da Toninha, que fica na Rua Brasília, nº 139, no Jardim São Jorge. A 41ª edição da Festa das Crianças ocorre no dia 12 de outubro, a partir das 14h, na Rua Brasília nº 139, esquina com a Rua Cuiabá, no São Jorge.

