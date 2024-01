Festa do Peão de Americana tem ingressos de R$50 a R$999

O retorno mais aguardado dos irmãos Victor & Léo na Festa do Peão está programado para o dia 7 de junho ao lado de Zé Neto & Cristiano. Na mesma noite também tem Sâmi Rico, filho do lendário e imortal Zé Rico. Sâmi, que já se apresentou em edições anteriores fazendo uma participação especial, estreia com um show completo e promete fortes emoções. No sábado (8) é a vez de Luan Santana, Luan Pereira, Chitãozinho & Xororó e das irmãs Maiara & Maraísa. No primeiro Domingo da Família São Vicente, com ingressos vendidos a preços populares, estão confirmados Zezé di Camargo & Luciano e Simone Mendes.

O “Embaixador” Gusttavo Lima é presença garantida na sexta-feira (14). Uma das novidades é João Bosco & Vinícius, que retornam à Festa após 10 anos para trazer uma seleção insuperável de sucessos. Os mineiros Bruno & Denner também sobem ao palco na mesma data. O segundo sábado de Americana é marcado por Jorge & Mateus, Ana Castela, Gustavo Mioto e Lauana Prado. A 36ª edição se despede com o espetáculo ‘A Força do Amor’, interpretado por Roupa Nova e o cantor Daniel. A atração tem a assinatura do Domingo da Família São Vicente.

“São 18 artistas apenas no palco principal! As famílias já podem se programar para a edição que marca os 36 anos de sucesso e adquirir os ingressos de forma antecipada e em condições especiais. Fica o meu convite para que todos prestigiem a Festa do Peão de Americana“, encerra Beto Lahr.

Pela Total Acesso estarão disponíveis os ingressos para os camarotes e pista. Já no Casa dos Cavaleiros de Americana (e pessoalmente), a comercialização dos 230 Camarotes Corporativos setores A e B.

7 de junho: Sâmi Rico/ Victor & Léo/Zé Neto & Cristiano

8 de junho: Chitãozinho & Xororó/Luan Santana/ Maiara & Maraísa/Luan Pereira

9 de junho: Zezé di Camargo & Luciano/Simone Mendes

14 de junho: João Bosco & Vinícius/Gusttavo Lima/ Bruno & Denner

15 de junho: Ana Castela/Jorge & Mateus/Gustavo Mioto/Lauana Prado

16 de junho: Roupa Nova e Daniel em ‘A Força do Amor’