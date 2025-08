Festa julina no CAPS fortalece integração

Festa julina no CAPS Adulto fortalece integração, vínculos e acolhimento entre usuários e familiares

O Centro de Atenção Psicossocial “Arte e Vida” (CAPS Adulto) de Americana promoveu, na quarta-feira (30), uma animada festa julina com a participação de usuários, familiares e equipe técnica da unidade. O evento teve como objetivo promover a confraternização, estimular a socialização e fortalecer os vínculos entre os participantes, em um ambiente de cuidado e inclusão.

Com decoração temática, comidas típicas, bingo e música, a festa foi pensada como parte do processo terapêutico, reconhecendo a importância dos momentos de lazer e convivência no tratamento da saúde mental.

“Esse momento é extremamente significativo para os usuários, familiares e para a equipe técnica, pois os vínculos são fortalecidos. O evento festivo proporciona a interação entre os usuários do serviço em um ambiente descontraído e, ao mesmo tempo, reforça a importância do pertencimento a um espaço de cuidado e acolhimento”, afirmou a coordenadora do CAPS Adulto, Fabíola Ximenes.

A diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rubia, também destacou a relevância da iniciativa. “O CAPS é um espaço fundamental para o cuidado em liberdade, e momentos como esse fazem parte do tratamento, pois permitem que o usuário resgate laços afetivos e se perceba como parte ativa de um grupo. Isso contribui diretamente para a melhora do quadro clínico e para o fortalecimento do projeto terapêutico de cada indivíduo”, ressaltou.

Eventos como a festa julina fazem parte da proposta do CAPS de promover atenção psicossocial de forma humanizada, respeitando a singularidade de cada usuário e estimulando a autonomia, a convivência e o protagonismo no processo de cuidado.

