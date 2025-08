De 25 de agosto a 30 de setembro, o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de Nova Odessa será sede das oficinas gratuitas de estamparia e empreendedorismo voltadas para mulheres que fazem parte da nova etapa do Projeto Ateliê 1. A iniciativa é viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo (ProAC), patrocinada pela empresa Desktop, com realização da Frida Projetos.

As oficinas abrangem técnicas variadas de estamparia, incluindo o uso do estêncil e da pintura manual, além de ensino de corte e moldes para criação de peças exclusivas, são abordados fundamentos da economia criativa e referências visuais que inspiram processos criativos, assim como noções básicas de empreendedorismo para auxiliar as participantes na organização e desenvolvimento de seus próprios negócios. O curso também enfatiza práticas sustentáveis, com a introdução de conceitos como upcycling e o reaproveitamento de materiais descartados, incentivando a consciência ambiental e a inovação na produção artística.

As aulas acontecem no Cras, localizado na Rua das Perobas, nº 114, Jardim das Palmeiras, às segundas e terças-feiras, das 8h às 11h, totalizando 40 horas de formação. Serão oferecidas 25 vagas gratuitas destinadas ao público feminino, com prioridade para as usuárias do Cras. As inscrições devem ser feitas presencialmente, até o dia 22 de agosto, no próprio local.

Sobre o Ateliê 11



Com passagens anteriores por cidades como Cerquilho e Lençóis Paulista, o Projeto Ateliê 11 tem se consolidado como uma relevante ferramenta de transformação social, promovendo o fortalecimento da autonomia feminina por meio da arte, da capacitação técnica e da economia criativa.