Natura é a marca de beleza mais lembrada pelos homens brasileiros

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura

A Natura foi reconhecida como a marca de beleza mais lembrada pelos homens brasileiros, destacando-se entre os millennials, a geração X e os baby boomers. A pesquisa, realizada em janeiro de 2025 pela Croma Consultoria, do grupo Croma, reforça o alcance multigeracional da marca. A Natura também se sobressai por acompanhar as novas tendências de autocuidado masculino, especialmente entre os homens da classe A, sendo reconhecida como uma marca de posicionamento premium.

Em 2025, a Natura trouxe lançamentos que dialogam com o público masculino e reforçam a importância do bem-estar e autocuidado. Entre eles, Natura Homem Evolut.io, uma fragrância marcante e envolvente, lançada junto a uma rotina completa de cuidados diários que trazem a tecnologia exclusiva Dermotech®, e Kaiak Ultra, fragrância refrescante com notas aquosas e combinação de anis, estoraque e madeiras.

Sobre a Natura

Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira de higiene e cosmética. Conta com 2 milhões de consultoras na América Latina, sendo líder no setor de venda direta no Brasil. Faz parte de Natura, resultado da combinação entre as marcas Avon e Natura.

A Natura foi a primeira companhia de capital aberto a receber a certificação de empresa B no mundo, em dezembro de 2014, o que reforça sua atuação transparente e sustentável nos aspectos social, ambiental e econômico. É também a primeira empresa brasileira a conquistar o selo “The Leaping Bunny”, concedido pela organização de proteção animal Cruelty Free International, em 2018, que atesta o compromisso da empresa com a não realização de testes em animais de seus produtos ou ingredientes.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP