O vereador Fernando da Farmácia (PSD) participou nestaa quinta-feira (31) do anúncio da construção do novo centro de capacitação no Jardim dos Lírios. O espaço contará com cursos profissionalizantes em parceria com o Senac. Estiveram presentes no evento de divulgação, prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi e secretário de Habitação Luis Cezaretto.

“O Jardim dos Lírios merece atenção e investimentos. Esse espaço tem uma história de serviço à população e agora será devolvido à altura da importância que tem para os moradores. Lutamos por essa conquista e vamos continuar acompanhando cada etapa até sua concretização”, afirma o vereador.

