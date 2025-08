Americana discute em audiência o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos, realizou na noite de terça-feira (29), no plenário da Câmara Municipal, a audiência pública de revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, instituído pela Lei nº 6.125/2017.

Durante a audiência, foram abordados temas como coleta seletiva, resíduos domiciliares, resíduos volumosos, resíduos de serviços de saúde, responsabilidade compartilhada, logística reversa, resíduos vegetais, resíduos tecnológicos, acordos setoriais e a destinação ambientalmente adequada.

“O Plano Municipal de Resíduos Sólidos abrange a gestão dos serviços de manejo de resíduos no município, como as coletas seletiva e de lixo, passando por diversas etapas operacionais, desde a geração até a destinação final. A revisão do Plano é importante e necessária para a atualização das diretrizes, para que os trabalhos já desenvolvidos no município possam ser aprimorados e novas ações implementadas, buscando sempre a eficiência do trabalho para a população e para o meio ambiente”, afirmou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destacou a importância da participação popular no processo. “Após a explanação do trabalho, foi promovida a discussão e respondidas as perguntas dos participantes, para o esclarecimento das questões que envolvem a gestão dos resíduos sólidos no município. Foi uma etapa importante e fundamental para promovermos este alinhamento e assegurar uma gestão eficiente no atendimento dos serviços para a população, o meio ambiente, a sustentabilidade e a saúde pública”, disse.

Revisão

A revisão do Plano está aberta à participação da população e estará disponível para consulta pública a partir de segunda-feira (4), pelo período de 15 dias, no site da Prefeitura de Americana (www.americana.sp.gov.br). Após esse período, o documento será encaminhado para apreciação da Câmara Municipal.

Além dos secretários, também compuseram a mesa diretiva da audiência o secretário-adjunto de Meio Ambiente, Carlos Cesar Gimenez Zappia; a secretária-adjunta de Obras e Serviços Urbanos, Lígia Rodrigues; o diretor de Fiscalização e Licenciamento Ambiental, Cícero de Jesus; e o diretor de Obras Públicas, Claudemir Rodrigues.

Também estiveram presentes o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação (SECOM), Leon Botão, e os vereadores Professora Juliana e Gualter Amado. A audiência foi transmitida pelo canal da Prefeitura no YouTube, com apoio e parceria da SECOM.

