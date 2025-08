Um carro capotou na rodovia Anhanguera em Americana no final da tarde desta sexta-feira e atrapalhou bastante o trânsito na via.

O acidente aconteceu na altura do km 125 (próximo à entrada principal da cidade) no sentido capital. O fluxo de veículos no horário era altíssimo.

Quem passava pelo local se assustou com o movimentou e um leitor até gravou e enviou ao NM (veja abaixo)

Vídeo carro capota na Anhanguera

