Nova Odessa participa de reunião do Estado

Nova Odessa participa de reunião do Programa Integra Resíduos coordenado pelo Estado

Leia + sobre partidos política regional

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho – que também é presidente do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas) – participou na última quinta-feira (31/07) de uma reunião com representantes da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (SEMIL) para tratar do Programa Integra Resíduos.





Coordenado pelo Governo do Estado, o Integra Resíduos tem como objetivo aprimorar a gestão dos resíduos sólidos urbanos nos municípios paulistas por meio de soluções integradas e regionalizadas. Durante o encontro, a secretária da Semil Natália Resende, apresentou as premissas, diretrizes e próximas etapas do programa, que prevê a realização de estudos técnicos, diagnósticos regionais e modelagens operacionais.





“O Integra Resíduos é uma oportunidade de modernizar a gestão dos resíduos sólidos com planejamento, economia e sustentabilidade. Nova Odessa está comprometida em acompanhar cada etapa e construir, junto aos demais municípios, soluções eficazes para a região”, afirmou o prefeito Leitinho.





Ele também destacou que o Consimares possui iniciativas já desenvolvidas que podem contribuir diretamente para o êxito do Integra Resíduos, colocando a entidade e sua expertise à disposição do programa.





Todos os municípios do Consimares estiveram representados no evento por suas equipes técnicas. Entre as autoridades, além prefeito Leitinho de Nova Odessa, compareceram o prefeito de Elias Fausto Tato Bicudo, seu vice-prefeito Professor Adriano Luko e o vice-prefeito de Monte Mor Professor Fio.



+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP