A InFlux Nova Odessa inaugura, neste dia 2, sua nova sede, localizada na Rua Riachuelo, 771, marcando o início de uma nova fase no ensino de idiomas na cidade.

Com um espaço mais amplo, moderno e acolhedor, a unidade foi pensada para proporcionar ainda mais conforto, interação e qualidade no processo de aprendizagem. A nova estrutura conta com salas maiores, áreas de convivência e um ambiente que estimula o uso prático do idioma desde a chegada dos alunos.

A inauguração será um momento especial, com a presença da equipe, convidados e atividades voltadas tanto para alunos quanto para novos interessados. Além de apresentar o novo espaço, a escola irá divulgar condições especiais de matrícula e oportunidades exclusivas para quem deseja iniciar ou retomar o aprendizado em inglês ou espanhol.

“Estamos muito felizes com essa nova fase. A mudança representa nosso compromisso em oferecer sempre o melhor para nossos alunos e também para quem está dando os primeiros passos no aprendizado de um segundo idioma. O novo espaço vai potencializar ainda mais essa experiência”, afirma Maria Amélia Leme Fronio Dagrela, uma das proprietária da InFlux de Nova Odessa.

A inauguração é aberta ao público e será uma ótima oportunidade para conhecer de perto o novo espaço, conversar com a equipe, tirar dúvidas sobre os cursos e aproveitar as condições especiais oferecidas para novos alunos.

O retorno das aulas está marcado para o dia 9 de agosto, já na nova sede. “Estamos preparando tudo com muito carinho e nossa expectativa é de um semestre cheio de novidades, integração e evolução linguística”, completa Letícia Maximiano, também proprietária da escola de idiomas novaodessense.