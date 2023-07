Festa na Roça 2023 tem recorde de público em Sumaré

O arraiá mais animado de Sumaré foi um sucesso! Mais de quinze mil pessoas passaram pela Festa na Roça, que aconteceu nos dias 8 e 9 de julho, na Pista de Skate da Avenida da Amizade, em Nova Veneza. Promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, a festa contou com muita alegria, animação, música e boa comida. O prefeito Luiz Dalben, deputado Dirceu Dalben, presidente do Funssol, Mara Dalben e demais autoridades municipais participaram do evento.

O espaço, com uma decoração especial alusiva ao evento, teve diversas barracas de comidas típicas, supervisionadas pelas entidades assistenciais parceiras do Município, além de música ao vivo, quadrilhas, apresentações culturais e artísticas, entre elas, dos artistas Victor Hugo e Renan, Jaqueline Amorim, Marien Cerqueira, Bheatriz Fernanda, Bárbara Cardoso, Lucas Castro, Thiago Lins e João Ricardo. A festa faz parte da comemoração dos 155 anos de Sumaré.

“Novamente nossa Festa na Roça foi um sucesso! Um evento belíssimo, que contou com muita alegria e animação, além de ajudar as entidades assistenciais da cidade, nossas grandes parceiras. Inicialmente, nossa Festa na Roça era promovida para a Melhor Idade, porém, devido ao grande sucesso, ampliamos o arraial para toda a população. Preparamos o evento com muito carinho e amor para acolher nossos moradores, proporcionando um espaço e momento de lazer, diversão e solidariedade”, disse a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“É com grande alegria que, novamente, promovemos a Festa na Roça, um evento que já é tradição no Município. Parabenizo o Fundo Social e demais secretarias municipais envolvidas pelo carinho, organização e dedicação na preparação da festa. Foi lindo e muito gratificante ver a alegria de todos e a solidariedade da nossa população!”, disse o prefeito Luiz Dalben.

