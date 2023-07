Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Jardim Esmeralda recebe elétrica

A construção da Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Jardim Esmeralda continua. Equipes de trabalho atuam nos serviços de elétrica do projeto que transforma a Praça “Ruy Barbosa” e o Centro Esportivo “Amadeu Tortelli”, entre as ruas do Rayon, Guaratinguetá, Batatais e do Cacau. O investimento total é de R$ 1 milhão entre recursos próprios e do Governo do Estado.

LEIA TAMBÉM: Fotos mostram barbarenses que atacaram Moraes na Itália

Além das estruturas já instaladas no local, como o campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada (programa “Areninhas”, do Governo do Estado de São Paulo), o projeto dispõe ainda da reforma de sanitários e vestiário, manutenção do cam

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP